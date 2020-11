Land Rover Discovery renova-se e ganha motores 'mild-hybrid'. Saiba os preços

Dois novos motores a gasolina e outros tantos a gasóleo, agora totalmente mild-hybrids de 48 volt nos quatro níveis de equipamento – S, SE, HSE e R-Dynamic – são os destaques maiores no renovado Land Rover Discovery.

Estética ainda mais cuidada

Lançada originalmente em 2017, a terceira geração do SUV distingue-se agora pelos novos faróis e farolins LED, assim como pelos "piscas" dinâmicos à frente e atrás.

O redesenho do pára-choques dianteiro, onde se destacam as novas grelhas laterais e frontal, dão ao Discovery um aspecto bem mais robusto em estrada.

Atrás, salta à vista o pára-choques redesenhado e o novo painel em preto na bagageira, a unir os farolins.

É no interior que se verificam os maiores cuidados estilísticos, com o SUV a dispor de um novo volante e de um novo comando de selecção da caixa de velocidades, a par de uma consola central reestilizada.

O habitáculo dispõe ainda de um sistema de ionização do ar com filtragem PM 2.5, reduzindo de forma substancial os níveis de partículas e alérgenos nocivas.

Para quem viaja nos assentos traseiros, o conforto subiu de nível graças à renovação dos bancos, complementados pelos novos comandos de climatização e saídas de ventilação.

Um destaque especial para a nova linha de equipamento R-Dynamic, assumidamente desportiva, com pára-choques mais largos e mais "colados" ao solo, com pormenores em Gloss Black e interiores com acabamentos em pele de dois tons.

Mais tecnologia a bordo

Como não poderia deixar de ser, foi no plano tecnológico que o Land Rover Discovery mais evoluiu.

O SUV conta com o novo sistema de infoentretenimento Pivi Pro, que o novo Defender já tinha estreado, num ecrã táctil de 11,4 polegadas com actualizações over-the-air.

Compatível com Apple Car Auto e Android Auto, e concebido para a ligação simultânea de dois telemóveis por Bluetooth, pode ser combinado com o painel de instrumentos de 12,3 polegadas com visor head-up.

Motores menos poluentes e mais eficientes

As regras restritas que a União Europeia impôs às emissões poluentes dos automóveis terão sido decisivas para a Land Rover renovar as motorizações do Discovery, passando a ser integralmente mild-hybrid de 48 volt.

A gama abre, na versão P300, com o bloco a gasolina MHEV de 2.0 litros e quatro cilindros em linha, com 300 cv e 400 Nm.

As restantes variantes do SUV passam a contar com os novos propulsores Ingenium de 3.0 litros e seis cilindros, sendo um a gasolina e dois a gasóleo.

A versão P360 é agora equipada com o motor a gasolina de 360 cv e 500 Nm, enquanto no campo do diesel, o D250 ganha o propulsor com 249 cv e 570 Nm, e o D300 o motor com 300 cv e 650 Nm.

As encomendas para o renovado Land Rover Discovery já estão abertas, com um preço de partida de 86.095 euros para a configuração-base da versão P360 a gasolina.

Já a configuração-standard da variante D250, tem um valor de 87.854 euros.

