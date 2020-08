Land Rover Discovery Sport e Range Rover Evoque com novidades. Saiba o que mudou

A Land Rover refrescou o Discovery Sport e o Range Rover Evoque e deu-lhe novas motorizações, um novo sistema de infoentretenimento e ainda novas versões.

Ambos os modelos passam agora a contar com versões híbridas "plug-in" P300e, cuja potência combinada está fixada em uns interessantes 309 cv. O Evoque oferece uma autonomia totalmente eléctrica de 66 quilómetros. Já o Discovery Sport fica pelos 62 quilómetros.

Também as variantes Diesel mereceram as atenções da marca britânica, com os blocos Ingenium Diesel de 2.0 litros a serem actualizados e a passarem a contar com sistemas semi-híbridos de 48V. Estas novas versões, denominadas D165 e D200, produzem 163 e 204 cv de potência, respectivamente, e substituem as antigas D150 e D180.

A versão D165 do Evoque, com tracção dianteira e caixa manual de seis velocidades, tem consumos médios anunciados de 5.0 l/100 km. Já o Discovery Sport D200, equipado com sistema de tracção total e caixa automática de nove velocidades, apresenta consumos médios de 7,3 l/100 km.

Quanto às variantes a gasolina, o Evoque passa a contar com uma nova versão de entrada, denominada P160, que assenta num bloco a gasolina de três cilindros com 1.5 litros de capacidade que produz 160 cv de potência e 260 Nm de binário máximo, estando igualmente associado a um sistema "mild-hybrid" de 48 V.

Os 160 cv de potência garantem uma velocidade máxima de 199 km/h e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h de 10,3 segundos. Não são números que impressionem, mas esse está longe de ser o principal objectivo deste bloco tri-cilíndrico, que pesa menos 37 quilos do que o motor de quatro cilindros que lhe serve de base.

Quanto aos consumos, esta versão exclusiva do Evoque reivindica médias entre os 8 e os 8,3 l/100 km, bem como emissões de CO2 de 180-188 g/km.

A somar a estas novas versões continuam as variantes a gasolina P200, P250 e P300, todas equipadas com o sistema semi-hibrido de 48 V.

Novo sistema de info-entretenimento

Estreado no Land Rover Defender, o novo sistema de info-entretenimento Pivi passa a estar disponível no Land Rover Discovery Sport e no Range Rover Evoque. Promete ser mais rápido, mais preciso e mais simples, permitindo a integração de dois smartphones em simultâneo e actualizações remotas.

Quando combinado com o Online Pack, o sistema Pivo Pro passa a permitir o acesso ao Spotify sem que seja necessário nenhum smartphone.

Este sistema consegue ainda aprender os nossos costumes e preferências, sendo até capaz de automatizar algumas das nossas coisas preferidas, tais como ligar o aquecimento do volante por nós, por exemplo.

Ainda mais exclusividade

Para celebrar esta actualização a Land Rover propõe novas versões de topo, onde se destaca o Land Rover Discovery Sport Black Special Edition. Esta passa a ser a versão topo de gama do Discovery Sport e surge equipada com uma motorização exclusiva a gasolina que tem por base um motor 2.0 turbo com 290 cv. Esta versão, equipada com caixa automática de nove relações e sistema de tracção integral, acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 7,4 segundos.

O Discovery Sport Black Special Edition destaca-se ainda pela aparência exterior mais apelativa, fruto do Black Pack que acrescenta um tejadilho em tom contrastante (preto ou cinzento), jantes de 20’’ em preto e pinças de travão a vermelho.

No interior destacam-se os acabamentos em titânio e o volante em couro, bem como o tejadilho panorâmico fixo e os revestimentos dos bancos.

Na gama Evoque, o topo de gama passa a ser o novo Evoque Autobiography, que tal como o nome sugere está mais luxuoso do que nunca. Distingue-se, sobretudo, pelos detalhes visuais em cobre, pelas jantes cromadas de 21’’ e pelos faróis LED Matrix.

Esta versão do Evoque está disponível nas motorizações D200, P200, P250, P300 e P300e.

Quando chegam e quanto vão custar?

As versões 21 MY do Land Rover Discovery Sport e do Range Rover Evoque já estão disponíveis em Portugal e têm preços a começar nos 48.188 euros da versão D165 do Discovery Sport e nos 43.683 euros da variante P160 do Evoque.

Importa lembrar que no nosso país as versões D165 (tracção dianteira e caixa manual) e P300e PHEV do Land Rover Discovery Sport são Classe 1 nas portagens, tal como as versões D165 (tracção dianteira), P160 (tracção dianteira) e P300e PHEV. As restantes pagam Classe 2.