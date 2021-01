Mobilize EZ-1: a nova mobilidade partilhada da Renault

Renaulution, o vasto plano estratégico da Renault apresentado por Luca de Meo na última quinta-feira, incidiu de maneira preponderante na electrificação da gama automóvel do grupo francês e na mobilidade alternativa.

À semelhança dos seus concorrentes mais directos, a Renault ambiciona a neutralidade carbónica num futuro próximo, nem que seja pelas imposições cada vez mais apertadas nas emissões poluentes, a começar pela Europa.

Os pontos fortes do Renaulution não são, por isso, uma surpresa mas, entre as quatro novas unidades de negócio do grupo francês, encontramos o Mobilize.

Este ecossistema de serviços e veículos, que promove a mobilidade sustentável e partilhada, irá reunir todas as actividades do grupo no que respeita a soluções de mobilidade, de energia e de fluxo de dados.

Em pano de fundo está a experiência do RCI Bank & Services em matéria de financiamento e de gestão, assim como na optimização de frotas, estando aberto a criação de novas parcerias e ecossistemas abertos ligados ao grupo.

Por seu lado, a Renault Software Factory e a Software Republique, assim como os respectivos parceiros, irão desenvolver algoritmos sofisticados e software de tratamento de dados, para melhorar a previsão dos pedidos dos utilizadores e a repartição das viaturas.

O objectivo do Mobilize assenta no aumento até 20% da taxa de utilização dos veículos graças a sistemas de inteligência artificial.

Em paralelo, será proposta uma variedade de serviços que inclui soluções de carregamento inteligentes e de armazenamento de energia em cidades ou mesmo em bairros urbanos.

EZ-1 Prototype: trocar a bateria em vez de carregá-la

Para atingir esses objectivos, a Renault irá desenvolver uma gama de veículos eléctricos próprios, mais robustos e com melhores desempenhos, e mais adaptados a uma utilização intensiva.

Como líder deste programa está o EZ-1 Prototype, estando previsto a integração de um furgão e de uma berlina eléctricos, sem esquecer o novo Dacia Spring Electric.

O quadriciclo eléctrico "bebe" a sua linhagem num Twizy de nova geração, projectado para a mobilidade urbana partilhada.

Com 2.300 mm de comprimento e capacidade para duas pessoas, caracteriza-se pelas duas portas totalmente vidradas.

Desconhecido, no entanto, são as características do propulsor eléctrico em termos de potência, autonomia e velocidade, entre outros detalhes técnicos.

Uma das suas vantagens está na simplicidade de uso já que um inovador sistema de troca de bateria permite o seu uso quase ininterrupto.

Os utilizadores apenas pagarão o que efectivamente usufruírem do veículo, seja em tempo ou em quilometragem, sendo o seu acesso sem chave feito através de uma aplicação no telemóvel.

O princípio da economia circular está bem presente no EZ-1 Prototype, ao incorporar 50% de materiais recicláveis, sendo reciclado em 95% nas instalações da Re-Factory de Flins, a noroeste de Paris, quando chegar ao fim do seu ciclo de vida.

