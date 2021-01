Espantado com o Renault 5 Prototype? Conheça a versão musculada!

Pouco mais de 24 horas depois da revelação do Renault 5 Prototype na apresentação do plano Renaulution do grupo automóvel francês, já há quem tenha imaginado a versão desportiva.

O estilista mexicano Abimelec Arellano juntou o novo concept car às linhas do Renault 5 Turbo, e o resultado é mais do que animador.

O conceito apresentado na quinta-feira pela Renault já tinha um corpo bem largo largo, mas o designer optou por alargá-lo ainda mais, principalmente na traseira como a versão dos anos 80.

Uma nervura central foi enxertada no capô para dar ao Renault 5 Prototype um visual mais musculado, mas são as entradas de ar laterais, junto às cavas das rodas traseiras – as jantes são espectaculares! – que mais surpreendem.

Certo é que este pequeno delírio estilístico terá o seu impacto junto dos adeptos do lendário citadino na sua versão mais potente.

