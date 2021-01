Alpine A110 já tem sucessor: será 100% eléctrico e terá a mão da Lotus

É mais uma das novidades reveladas, quinta-feira, no plano estratégico Renaulution do grupo Renault até 2025.





A Alpine passa a ser a marca desportiva do construtor francês, mas agora 100% eléctrica, englobando no seu seio as divisões Alpine Cars, Renault Sport Cars e Renault Sport Racing.

Ao mesmo tempo, assinou uma parceria com a Lotus para o desenvolvimento do desportivo que irá substituir o Alpine A110, aproveitando as sinergias técnicas e humanas de ambos os construtores.

A estratégia da Renault para a sua insígnia mais "selvagem" passa também pela construção de um compacto desportivo totalmente eléctrico para o segmento B.

O modelo apoiar-se-á na plataforma CMF-B EV do grupo Alliance formado pela Renault, Nissan e Mitsubishi.

Para o segmento C será também desenvolvido um crossover desportivo, também ele 100% electrificado, baseado na plataforma CMF-EV.

Os três modelos irão beneficiar da tecnologia e experiência da Renault na Fórmula 1, nomeadamente, na gestão eficiente da energia, sistemas de segurança e soluções de conectividade.

Claro que a Fórmula 1, os ralis e os mundiais de resistência manter-se-ão centrais no plano estratégico delineado para a Alpine, com a categoria-rainha da competição automóvel à cabeça.





Recorde-se que já nesta época, a Alpine F1 Team irá participar no Mundial, tendo já revelado o monolugar A521 com a decoração que irá distingui-lo nas pistas.

A apresentação oficial, no entanto, acontece apenas no próximo mês, com a presença dos pilotos Fernando Alonso e Esteban Ocon.

"O know-how da nossa fábrica de Dieppe e a excelência da engenharia das nossas equipas da Fórmula 1 e da Renault Sport irão brilhar na nossa gama 100% eléctrica e tecnológica, ancorando o nome Alpine no futuro", sublinhou Laurent Rossi, director-geral da insígnia desportiva.

"Estaremos nas pistas e nas estradas de forma autêntica, com a mais elevada tecnologia, e seremos disruptivos e apaixonados".

