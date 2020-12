Novo Stelvio Veloce Ti: porta de entrada para o Quadrifoglio da Alfa Romeo

A renovação estética que os Alfa Romeo Giulia e Stelvio receberam, para exibirem nas estradas no próximo ano, ganhou mais uma proposta refinada.

Falamos do Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti, uma variante mais desportiva do SUV transalpino, que se apresenta como porta de entrada do feroz Stelvio Quadrifoglio.

Inspirado no "irmão" mais poderoso, o Veloce Ti comporta novos pára-choques e difusor traseiros, bem como um jogo de jantes em liga leve de 21 polegadas, que é uma novidade na gama.

Os rebordos dos vidros escurecidos em tons negros, e emblemas e logótipos Stelvio, Q4 e Veloce Ti completam o conjunto exterior.

Dentro do habitáculo, há detalhes no Veloce Ti que continuam a ligá-lo directamente ao Quadrifoglio, como os bancos desportivos em pele e Alcantara, o forro do tejadilho em preto.

Há também vários pormenores em fibra de carbono, para além das patilhas em alumínio da caixa de velocidades automática no volante.

Em relação aos propulsores, são avançados um bloco turbo a gasolina de 2.0 litros com 280 cv, e outro a gasóleo de 2.2 litros com 210 cv, ligados a uma transmissão automática de oito velocidades às quatro rodas.

Quanto aos sistemas de apoio ao condutor e dispositivos de segurança, que permitem a condução autónoma de nível 2, destacam-se a assistência à manutenção na faixa de rodagem, e a monitorização activa do ângulo morto.







A esses equipamentos acrescentam-se ainda o cruise control activo, o reconhecimento de sinais de trânsito, e o controlo inteligente da velocidade, sem esquecer os dispositivos de assistência em "engarrafamentos" e em auto-estrada, e de atenção do condutor.

As pré-encomendas para o novo Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti já abriram, desconhecendo-se, no entanto, quando chegará ao nosso país e a que preços.

