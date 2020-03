A Alfa Romeo, que este ano celebra 110 anos de vida, acaba de mostrar ao mundo os novos Giulia GTA e GTAm. Estas versões, que deviam ter sido mostradas no Salão Automóvel de Genebra, que entretanto foi cancelado, têm por base o Giulia Quadrifoglio e recuperam uma das siglas com mais tradição da história da marca de Arese: GTA.

Novo Alfa Romeo Giulia GTA é um "monstro" de 540 cv

De um lado temos o Giulia GTA e do outro temos o GTAm. Ambos contam com um "kit" de carroçaria desenvolvido pela Sauber Engineering, mas têm várias diferenças: o GTAm - o "m" é de modificatto - perdeu os dois lugares traseiros e ganhou uma gaiola de segurança, bancos de competição (com estrutura em fibra de carbono) com arnês de seis pontos e um imponente aileron traseiro.

Esta é uma versão totalmente orientada para um uso em pista e muito mais extrema, ainda que esteja homologada a circular na estrada.

Comum às duas versões é o novo pára-choques dianteiro com maiores entradas de ar e um difusor em carbono, as capas dos espelhos laterais (também em carbono) com a bandeira italiana e o enorme difusor aerodinâmico traseiro, com duas saídas de escape centrais com a assinatura da Akrapovic.

Um "monstro" de 540 cv

Para o novo Giulia GTA (e GTAm) a Alfa Romeo recorreu à mesma base mecânica do Giulia Quadrifoglio, que assenta num motor V6 biturbo de 2.9 litros, que nesta versão produz 540 cv (mais 30 cv), para um peso de 1.520 quilos, com uma relação peso-potência de 2,82 kg/cv.

A potência é enviada às rodas traseiras através de uma caixa automática de oito relações, sendo que com a função "Launch Control" activada é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos.

A somar a tudo isto, as vias foram dilatadas em 50 mm e a suspensão conta com uma afinação específica.

Além do "kit" de carroçaria radical em fibra de carbono, o novo Giulia GTA conta com vários elementos neste material, entre eles o tejadilho, o capot e as cavas das rodas. Tudo para manter o peso o mais baixo possível. Na versão GTAm isso foi levado ao extremo: os painéis das portas traseiras foram eliminados, os vidros foram substituídos por policarbonato e os puxadores das portas deram lugar a umas cintas de tecido.

Quando chega?

Com uma produção limitada a apenas 500 unidades (não sabemos quantas são do GTAm), os novos Giulia GTA já estão disponíveis para reserva antecipada, sendo que cada proprietário vai receber um capacete Bell com as cores do seu automóvel, um fato de competição e ténis da Alpinestars, um curso de condução em circuito na Academia Alfa Romeo e uma lona Goodwool de protecção. Quanto a preços, ainda não foram revelados.



O novo Alfa Romeo Giulia GTA chega para celebrar os 55 anos desde o primeiro "Gran Turismo Alleggerita" da marca de Arese, o Giulia Sprint GTA de 1965, apresentado no Salão Automóvel de Amesterdão desse ano.

Baseado na mecânica do Giulia Sprint GT, este modelo contava com uma carroçaria de alumínio e vários componentes em magnésio, para um peso total de apenas 745 quilos, menos 205 quilos que a versão que lhe serviu de base.

Para "apimentar" ainda mais esta proposta, a Autodelta, a divisão de competição da Alfa Romeo, desenvolveu um motor de 4 cilindros de 1.750 cc que nas versões de competição produzia 170 cv.

Escusado será dizer que este modelo rapidamente se tornou num ícone da marca italiana, somando vitórias em várias corridas.