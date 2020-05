Novos Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: 510 cv, escape Akrapovic e mais tecnologia

Depois de apresentar os radicais Giulia GTA e GTAm - ambos de produção limitada - no início de Março, como parte da celebração dos 110 anos da Alfa Romeo, a marca de Arese revela agora a actualização às versões Quadrifoglio do Giulia e do Stelvio.

Numa apresentação online, ditada pelos tempos difíceis que todos atravessamos, ficámos a conhecer a renovada gama Quadrifoglio, que mantém o ADN e a personalidade italiana bem vincada, mas que aposta numa componente tecnológica melhorada, numa sonoridade reforçada e numa imagem ainda mais evoluída.

A marca italiana optou por trabalhar sobre a base que já existia e que tantos elogios arrancou e trabalhou em cima disso, deixando estas duas propostas desportivas mais actuais do que nunca, preparadas para a "luta" nos competitivos segmentos das berlinas e SUV de alto rendimento.



"Coração" continua a ser o mesmo

E porque em equipa que ganha não se mexe, o motor continua a ser o fantástico bloco V6 biturbo de 510 cv e 600 Nm, associado a uma caixa automática ZF de oito velocidades que pode ser operada através das patilhas fixas colocadas na coluna de direcção. A potência é distribuída pelo sistema de Vectorização Activa de Binário Alfa, sendo que no Stelvio Quadrifoglio este sistema é assistido pelo sistema de tracção integral Q4.

Disponível de série continua a estar a suspensão activa e o selector de modos de condução Alfa DNA Pro, que inclui, entre outros, o modo RACE. No caso do Giulia Quadrifoglio contamos ainda com o repartidor aerodinâmico activo Alfa. Todos estes sistemas são coordenados e modificados em tempo real pela unidade Chassis Domain Control.

Apesar de "monstruosos", estes dois desportivos podem adoptar um comportamento mais civilizado e ver a eficiência reforçada. A "culpa" é do modo de condução "Advanced Efficiency", que permite desligar alguns dos cilindros quando não estão a ser utilizados, permitindo assim consumos mais em conta.

Por outro lado, se estiver interessado em potenciar a agressividade destes dois modelos, então saiba que a Alfa Romeo propõe, em opção, um sistema de escape em titânio com a assinatura da Akrapovic, para um "ronco" ainda mais expressivo.





A beleza italiana e a mecânica irrepreensível dos modelos anteriores continua cá, mas a fabricante de Arese quis deixar estas duas propostas ainda mais requintadas e mais prontas para a utilização do dia-a-dia. Para isso trabalhou na insonorizarão de ruídos exteriores - como o rolamento dos pneus - e introduziu novos sistemas de assistência à condução (ADAS) de nível 2, este último da autoria da Bosch.

Entre estes novos sistemas destacam-se o Traffic Jam Assist, que mantém a distância de segurança para o carro da frente no trânsito e assume a direcção, o acelerador e a travagem, e o sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, que em cruise control adaptativo consegue adaptar a velocidade e regulá-la de acordo com os sinais.

No interior, a aposta passa pela Alcantara, couro, fibra de carbono e alumínio, quatro acabamentos que combinam na perfeição com a essência elegante e desportiva da gama Quadrifoglio. A consola central é totalmente nova e conta com um acabamento em carbono, uma caixa em couro com pespontos em vermelho e uma bandeira italiana. A isto ainda se somam carregador wireless para smartphones.

Quanto aos bancos, continuam a estar disponíveis bancos desportivos com estrutura em fibra de carbono da Sparco, sendo que a partir de agora também pode optar por novos bancos desportivos integrais em couro. O volante, também ele com um desenho actualizado, conta com um acabamento em pele e com comandos de segurança do lado esquerdo.



Mais tecnologia a bordo

Ao centro, passa a estar um ecrã de 8.8 polegadas - com ecrãs específicos Quadrifoglio - que serve de terminal para o sistema de infoentretenimento. Apesar de ser "touch", pode ser controlado através de um comando rotativo montado na consola central.

A Alfa Romeo garante que o interior pode ser personalizado ao gosto de cada cliente, através de uma combinação de cores e materiais. E isso é verdade para o habitáculo, também é verdade para o exterior, que recebeu três novas cores (Vermelho Oldtimer, Amarelo Ocre GT Junior e Verde Montreal), jantes de 21 polegadas com desenho exclusivo e uma nova assinatura luminosa.

