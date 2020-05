Mais feroz: Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm a partir de 175 mil euros

Ansioso por voltar à estrada e dar umas aceleradelas dentro da lei para "limpar" a cabeça do excesso de confinamento? E se for ao volante de uma versão especial do espectacular Alfa Romeo Giulia GTA?

A marca italiana revelou esta quinta-feira os preços de venda, pelo menos em Itália, da edição limitada das variantes GTA e GTAm.

Para cada uma das versões são avançados apenas 500 exemplares, numeradas e certificadas de origem, com o Alfa Romeo Giulia GTA a custar 175 mil euros, e o GTAm a chegar aos 180 mil euros.

À disposição dos interessados estão várias pinturas clássicas da insígnia transalpina, podendo optar-se pelas cores Rosso GTA, Bianco Trofeo ou Verde Montreal.

As pinturas são, de acordo com a Alfa Romeo, interpretações actualizadas das cores clássicas pintadas nos Giulia GTA originais.

A versão com a frente amarela, recorda o vencedor do Europeu de Turismo de 1971, enquanto as frentes assimétricas relevam o Sprint GTA de 1965 ou o GTA 1300 Junior.

Para rematar o conjunto, é proposta uma selecção de cores para as pinças de travão, cintos de segurança e pespontos dos bancos.

Recorde-se que ambas as versões estão equipadas com um bloco V6 biturbo de 2.9 litros com 540 cv de potência, desenvolvendo mais 30 cv do que o Giulia Quadrifoglio.

Além disso, distinguem-se do modelo original pelos pneus mais largos, e pelos novos elementos de suspensão, painéis da carroçaria em fibra de carbono, e interiores em Alcântara, entre outros elementos.

O Giulia GTAm, mais virado para as pistas de corrida, está equipado com gaiola de segurança, e não possui revestimento interior nas portas nem bancos traseiros.