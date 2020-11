Ford Mustang Mach-E chega em Abril e já tem preços

Vai custar-lhe 49.901 euros ter a versão base do Ford Mustang Mach-E na sua garagem. Os preços para o SUV 100% eléctrico foram divulgados esta sexta-feira pela marca americana.

Com chegada prevista para Abril aos concessionários nacionais, o modelo desenvolvido de raiz, e que dá uma nova imagem à linhagem do pony car criado há 55 anos, simboliza o início de uma nova era para a Ford.

O Mustang Mach-E assume-se, assim, como um ponta de lança dos 17 modelos electrificados que a marca irá lançar até ao final do ano na Europa.

Duas baterias e duas tracções à escolha

Ao mercado nacional chegarão as versões com tracção traseira, com um motor eléctrico, e tracção integral, com dois propulsores eléctricos, dando à escolha baterias de 75,7 e 98,8 kWh.

Para a variante com tracção traseira, são propostas potências de 269 cv com a bateria de 75,7 kWh, ou de 294 cv com a de 98,8 kWh, sendo o binário de 430 Nm para ambos.

A autonomia atinge os 440 ou 610 quilómetros, dependendo da bateria escolhida, e segundo o ciclo WLTP.

Para a versão com tracção integral, equipadas com as mesmas baterias, a potência é de 269 cv se equipado com a bateria de 75,7 kWh, ou de 351 cv com a de 98,8 kWh, com o binário dos dois a atingir os 580 Nm.

Inferior é a autonomia em relação ao "tracção traseira" já que, de acordo com o ciclo WLTP, só atinge os 400 quilómetros com a bateria de 75,7 kWh, ou 540 quilómetros com a de 98,8 kWh.

Mais excitante será, com certeza, o Ford Mustang Mach-E GT apenas com tracção integral, com os dois motores eléctricos a serem alimentados pela bateria de 98,8 kWh.

A potência de 487 cv e o binário de 860 Nm permite-lhe chegar em 4,4 segundos dos 0 aos 100 km/hora, e autonomia a cifrar-se em redor dos 500 quilómetros.

Pena é que esta variante mais "nervosa" apenas chegará ao mercado no próximo ano, mas sem data precisa.

Gozar a potência eléctrica

São três os modos definidos para o Ford Mustang Mach-E – Active, Whisper e Untamed – para uma condução dinâmica específica, reflectida nas animações no painel de instrumentos.

No caso da variante com o sistema de tracção integral, o binário é distribuído de forma independente nos eixos dianteiro e traseiro, ganhando-se uma aceleração mais emocionante em relação ao "tracção traseira".

Ambas as versões dispõem das novas pinças de travão Flexira em alumínio da Brembo, enquanto o Mustang Mach-E GT incluirá ainda o sistema de amortecimento adaptativo MagneRide, para absorver todas as irregularidades da estrada.

Digital quanto baste

Um painel de instrumentos digital de 10, 2 polegadas, com todas as informações de desempenho, e um generoso ecrã táctil de infoentretenimento de 15,5 polegadas sobre a consola central marcam o interior do Ford Mustang Mach-E.

A equipar a tela central está o SYNC de última geração, com FordPass Connect, com reconhecimento de voz e conectividade baseada na cloud, facilitando o acesso à navegação.

O sistema, que permite actualizações over-the-air, também introduz a compatibilidade sem fios com as aplicações Apple CarPlay, Android Auto e AppLink para telemóveis e outros dispositivos móveis.

Em termos de espaço, está preparado para acolher cinco pessoas, oferecendo uma bagageira com 402 litros de capacidade, a que se somam mais 82 litros no porta-bagagens dianteiro à prova de água e com sistema de escoamento.

Condução segura e apoiada

Os sistemas de auxílio à condução marcam também o Ford Mustang Mach-E, destacando-se a travagem activa de emergência, detecção de ângulo morto com alerta de tráfego cruzado e cruise control adaptativo inteligente com stop & go.

Manutenção na faixa de rodagem e reconhecimento de sinais de trânsito, assim como auxiliar autónomo de estacionamento com câmara de 360º fazem também parte dos sistemas de segurança activa.





Versão Bateria Potência Autonomia Preço Standard RWD 75,7 kWh 269 cv 440 km 49.901 euros Alargada RWD 98,8 kWh 285 cv 610 km 57.835 euros Standard AWD 75,7 kWh 269 cv 400 km 57.322 euros Alargada AWD 98,8 kWh 351 cv 540 km 66.603 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?