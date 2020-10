Hyundai i20 N quase a chegar já faz troar o motor

Nada como alimentar a ansiedade dos fãs de carros de alto desempenho com imagens da próxima "bomba" que vai chegar em breve à estrada.

O Hyundai i20 N promete ser um desses desportivos, com a marca sul-coreana a revelar o primeiro teaser do modelo que irá chegar na Primavera de 2021 ao mercado europeu.

E, para atiçar ainda mais os instintos mais pacíficos, basta revelar num pequeno vídeo o troar do motor... e é emocionante!

Inspirado no modelo que correu no Mundial de Ralis, o Hyundai i20 N revela todo o seu dinamismo e poderosa aparência segundo a nova identidade estilísitica Sensuous Sportiness.

A frente é dominada por uma larga entrada de ar para refrigerar o motor turbo e os travões. Visto de perfil, destacam-se as jantes de liga leve de 18 polegadas com acabamento em cinzento fosco.

As pinças de travão pintadas de vermelho, com o símbolo N em lugar de destaque, e as soleiras laterais exclusivas, destacam as suas credenciais desportivas.

Uma asa traseira distinta, para além do seu impacto visual, melhora o desempenho aerodinâmico, reforçando o gozo de condução em qualquer estrada, mesmo em condições climatéricas adversas.

Pintado no Performance Blue exclusivo da linha N, podendo ainda optar-se pelo tejadilho em Phantom Black assim como nos pilares e nos espelhos retrovisores, com detalhes a vermelho, reforçam o seu instinto agressivo.

Pouco ou nada se sabe sobre o motor que irá equipar o Hyundai i20 N mas vários rumores afirmam que há francas hipóteses de ser um bloco turbo de 1.6 litros e quatro cilindros com pouco mais de 200 cv, associado a uma caixa manual de seis velocidades.

