Novo Hyundai Kauai chega com mais estilo e estreia versão N Line

O Hyundai Kauai tem sido um verdadeiro sucesso de vendas desde que foi lançado, em 2017, e já soma quase 300 mil unidades vendidas na Europa, distribuídas por uma enorme diversidade de motorizações: Diesel, gasolina, híbridas e até uma eléctrica. Agora, a marca sul-coreana decidiu que era altura de o actualizar e nós mostramos-lhe tudo o que mudou.

Imagem ainda mais estilizada

No capítulo estético, o Kauai ganhou ainda mais argumentos. E se por norma os restylings se resumem aos grupos ópticos e às jantes, este Kauai quis ser diferente e mudou… muito. Na dianteira, e apesar das ópticas bipartidas se manterem, os faróis são agora muito mais rasgados e agressivos, tal como a grelha, que é bastante mais baixa e mais larga. Destaca-se ainda uma nova entrada de ar abaixo da grelha (quase com o mesmo tamanho), detalhe que ajuda a reforçar o carácter agressivo desta proposta.

Na traseira não foi diferente e este Kauai também recebeu ópticas mais rasgadas e um novo pára-choques que conta com uma protecção robusta que se estende a quase toda a largura. Os pára-choques mais musculados fizeram com que o comprimento total do Kauai aumentasse em 40 mm.

Interior retocado

Outra das novidades da gama é o Kauai N Line, que recebe uma imagem mais desportiva e uma dinâmica mais apurada. Mas já lá vamos…

O interior do Hyundai Kauai também foi alvo de mudanças, com a marca sul-coreana a equipar-lhe o novo painel de instrumentos digital de 10,25’’ que conhecemos do novo Hyundai i20. Igualmente novo é o ecrã central de 10,25’’ (opcional), que serve de terminal para um sistema de info-entretenimento totalmente redesenhado.

Este novo sistema multimédia permite múltiplas ligações Bluetooth, divisão de ecrã e conta com a mais recente actualização BlueLInk, que dá acesso a um vasto leque de serviços conectados. Igualmente presentes estão os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, com a vantagem de agora poderem funcionar sem fios.

Entre as restantes novidades destacam-se a redesenhada consola central, a nova iluminação ambiente e o novo travão de mão, que passa a ser eléctrico. A somar a tudo isto, estão disponíveis novas cores e novos materiais para os acabamentos do habitáculo.

Reforço tecnológico de peso

A Hyundai também reforçou os sistemas de ajuda à condução do Kauai, dando-lhe um Smart Cruise Control que passa a ter a função Start & Stop e o Forward Collision-Avoidance Assist, que permite (opcionalmente) detectar ciclistas. Igualmente novos são os sistemas Lane Following Assist, que ajusta a direcção de forma automática para nos manter centrados na faixa e o Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, um sistema que está associado à caixa 7DCT e que evita colisões em marcha-atrás caso detecte outro automóvel.

Diversidade mecânica é para manter

O Hyundai Kauai sempre marcou pontos pelas várias motorizações que dispõe e neste restyling não será diferente, muito pelo contrário, já que passa a contar com sistemas semi-híbridos de 48 V no 1.0 T-GDI de 120 cv e no 1.6 CRDi de 136 cv.

Estas duas versões estreiam ainda uma nova transmissão manual inteligente (iMT), sendo que o 1.6 CRDi de 136 cv pode também equipar uma caixa automática de dupla embraiagem e sete velocidades (7DCT) e contar com um sistema de tracção às quatro rodas.

Estas propostas semi-electrificadas são mais uma escolha possível para os clientes, mas continuam a existir versões puramente a combustão, como a 1.0 T-GDI com 120 cv (caixa manual de seis velocidades ou 7DCT) ou a 1.6 T-GDI, que viu a potência subir dos 177 para os 198 cv (duas ou quatro rodas motrizes e caixa 7DCT).

Quanto ao Kauai Hybrid, continua a estar disponível e não sofreu alterações, mantendo na sua base a combinação de um motor 1.6 naturalmente aspirado com um motor eléctrico, para um total de 141 cv. Por revelar está o renovado Kauai Electric, ainda que a marca sul-coreana já tenha feito saber que não irá operar qualquer mudança ao nível do motor eléctrico ou da bateria.

Comum a todas estas propostas são as novas afinações da direcção e da suspensão, tudo para garantir um maior nível de conforto. O refinamento também foi melhorado, com a Hyundai a prometer menos ruídos parasitas e menos vibrações.

N Line: fórmula desportiva

No geral, o Kauai tem uma imagem mais agressiva e mais desportiva, mas se acha que não e suficiente, então saiba que a Hyundai também anunciou o novo Kauai N Line, que recebe pára-choques exclusivos, um enorme difusor traseiro, cavas das rodas na cor da carroçaria e jantes específicas de 18’’. Tudo para acentuar o perfil desportivo deste modelo.

A somar a tudo isto, o interior passa a contar com bancos desportivos, revestimentos específicos, pedais metalizados, costuras de cor vermelha e claro, a mágica letra "N" no manípulo da caixa de velocidades.

Quando associado ao bloco 1.6 T-GDI 4WD com 198 cv, este Hyundai Kauai N Line ganha um novo acerto da direcção que promete ainda mais precisão. Fica por explicar se serão feitas alterações à suspensão, tal como aconteceu, por exemplo, no Hyundai i30 N Line.

Quando chega e quanto vai custar?

O novo Hyundai Kauai chega ao mercado português lá mais para o final deste ano, mas ainda não são conhecidos os preços para o nosso país. Quanto ao Kauai Hybrid, só chegará ao mercado no início 2021. Já a versão eléctrica chegará ainda mais tarde.