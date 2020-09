O Hyundai i30 N é um sucesso de vendas em solo europeu desde que foi lançado, em 2017, mas para se certificar que este modelo continua competitivo, a marca sul-coreana acaba de o renovar.

As alterações começam logo na imagem exterior, que acompanha as evoluções que a Hyundai já tinha introduzido recentemente na restante gama i30.

Hyundai renovou o i30 N e deu-lhe ainda mais potência

Na dianteira destacam-se os novos faróis LED com assinatura luminosa em V e a nova grelha, que além de ter crescido, perdeu a moldura cromada da versão anterior. Avançando para a traseira, o que mais salta à vista são os novos farolins, os escapes de maiores dimensões e claro, o pára-choques mais musculado.

O resultado é uma proposta ainda mais agressiva e com um carácter desportivo reforçado. E se isso é verdade para o exterior, também o é para o habitáculo, que ganhou um conjunto de bancos desportivos N Light que são 2,2 quilos mais leves que os bancos dianteiros de série.

Também as propostas tecnológicas foram reforçadas, com destaque para o novo ecrã central de 10,25’’ que conta com a mais recente geração do sistema Hyundai Bluelink e oferece compatibilidade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

No departamento mecânico, mais novidades. A base continua a ser o mesmo bloco turbo de 2.0 litros com quatro cilindros, mas na versão mais potente, equipada com o Performance Pack, passou a produzir 280 cv (mais 5 cv) e 392 Nm (mais 39 Nm).

Outra das grandes novidades é a nova caixa automática de dupla embraiagem de oito velocidades, denominada N DCT. Esta transmissão está apenas disponível na versão mais potente do i30 N, sendo que na versão base, com 250 cv e 353 Nm, apenas podemos contar com uma caixa manual de seis relações.

Em ambas as versões a velocidade máxima está fixada nos 250 km/h, mas com o Performance Pack o i30 N é agora capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,9 segundos, menos 0,2 segundos do que o modelo anterior.

Nas versões equipadas com a nova caixa automática N DCT passam a estar disponíveis três novos modos: N Grin Shift, N Power Shift e N Track Sense Shift.

A primeira, denominada N Grin Shift, permite libertar a potência máxima do motor durante 20 segundos, bastando para isso pressionar um botão no volante. Já a segunda, N Power Shift, entra em acção quando é detectada uma carga do acelerador acima dos 90% e procura transmitir o máximo binário às rodas.



Já a função N Track Sense Shift reconhece quando as condições da estrada são boas para uma condução mais agressiva e entra em acção de forma automática, escolhendo a mudança correcta e fazendo a troca de mudança no momento ideal.

Comum a todas as versões é o sistema N Grin, com cinco modos de condução disponíveis - Eco, Normal, Sport, N e N Custom - que permitem ajustar a suspensão, os sistemas de ajuda à condução, a nota do escape e a resposta do motor.

Além de acrescentar mais potência e de equipar uma caixa automática de oito relações de dupla embraiagem, o Performance Package ainda acrescenta ao i30 N um diferencial autoblocante electrónico, discos de travão dianteiros maiores (360 mm), suspensão e direcção revistas e jantes de 19 polegadas montadas em pneus Pirelli P-Zero. Estas jantes permitem poupar 14,4 quilos de massa suspensa.

Quando chega?

O renovado Hyundai i30 N só chega ao mercado no início do próximo ano, pelo que ainda não são conhecidos os preços para Portugal.