Ao volante do Hyundai i10: campeão em cidade

O segmento A está cada vez menos apetecível e isso fez com que as marcas se tenham vindo a afastar. A Hyundai, por outro lado, continua empenhada no segmento dos citadinos e apresentou recentemente um i10 totalmente novo. Nós já o conduzimos e contamos-lhe tudo o que há para saber.

Mantendo as dimensões típicas de um carro urbano, o i10 apresenta-se com uma série de equipamentos que por norma só encontramos no segmento acima, o B. Já o conduzimos na versão 1.0 MPi Comfort e ficámos impressionados com o que este pequeno automóvel tem para oferecer.

Com apenas 67 cv e 96 Nm, o motor tricilíndrico de 1.0 litros está muito longe de ser emocionante, mas cumpre. Associado a uma caixa manual de cinco velocidades, demora quase 15 segundos para atingir os 100 km/h. Mas se as prestações não convencem, tudo o resto surge a um nível muito interessante, incluíndo os consumos: fizemos registos médios abaixo dos 6l/100 km.

Apesar das dimensões reduzidas, o interior é espaçoso e não desilude, nem mesmo nos bancos traseiros. Quanto aos acabamentos, e apesar dos materiais serem duros, têm muito bom aspecto e não são desagradáveis ao toque.

Mas o maior destaque vai para o ecrã multimédia de 8’’ (de série) que impressiona pela facilidade de leitura. É um dos melhores painéis tácteis do segmento e oferece integração com Android Auto e Apple CarPlay. A somar a tudo isto, este i10 oferece, de série, sistema de manutenção à faixa de rodagem e travagem autónoma de emergência.



Muito eficaz em cidade, onde entre semáferos e trânsito até chega a ser um automóvel divertido de conduzir, o novo Hyundai i10 é um caso sério de qualidade. É espaçoso, tem estilo e é muito poupado.



Com um preço (sem campanha) a começar nos 14.205 euros, toda a gama Hyundai está disponível com 7 anos de garantia sem limite de quilómetros.

Ficha Técnica

Motor: 3 cilindros em linha

Cilindrada: 998 cc

Potência Máxima: 67 cv

Binário Máximo: 96 Nm

Velocidade Máxima: 156 km/h

0-100 km/h: 14,8 s

Consumo Médio: 5,0 l/100 km

Emissões CO2: 114 gr/km

Preço desde: 14.205 euros

+ Qualidade: é um automóvel muito bem construído e que chega a ser divertido de conduzir

- Motor: a segurança que sentimos ao volante pedia um motor ligeiramente mais potente



Miguel Dias