Citroën C4 já chegou com "eléctrico" ë-C4 a partir dos 37.607 euros

Apresentado a nível mundial no último dia de Junho, o Citroën C4 e ë-C4 já pode ser encomendado no nosso país.

Proposto com quatro níveis de equipamento, o substituto do C4 Cactus surge com uma motorização a gasolina e outra a gasóleo.

Será a variante 100% eléctrica, no entanto, aquela que deverá despertar maior curiosidade.

O Citroën ë-C4 tem um preço-base de 37.607 euros no nível Feel, chegando aos 41.407 euros no Shine Pack, que também é o mais bem equipado. Todas as versões são acompanhadadas por uma ‘wallbox’ monofásica de 7,4 kW gratuita.

Com 100 kW (136 cv) de potência e 260 Nm de binário, o "eléctrico" da gama oferece uma autonomia em redor dos 350 quilómetros, segundo o ciclo WLTP, através de uma bateria de 50 kWh.

O preço do Citroën C4, equipado com o motor a gasolina 1.2 PureTech de 130 cv, começa nos 24.908 euros com nível de equipamento Feel e com caixa manual de seis velocidades

O modelo com transmissão automática de oito relações arranca nos 28.108 euros, mas na variante Feel Pack, que é também o segundo nível de equipamento.

Quando à variante a gasóleo, equipada com o bloco 1.5 BlueHDi de 130 cv e com transmissão automática de oito velocidades, os preços começam nos 30.508 euros.

Confira os preços para todas as versões do Citroën C4 e respectivos níveis de equipamento na tabela.

Motores Feel Feel Pack Shine Shine Pack 1.2 PureTech 130 S&S CVM6 24.908 € 26.308 € 27.908 € xxxxxxxx 1.2 PureTech 130 S&S EAT8 xxxxxxxx 28.108 € 29.708 € 31.108 € 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 30.508 € 31.908 € 33.508 € 34.908 € ë-C4 100 kW (136 cv) 37.607 € 38.607 € 40.007 € 41.407 €

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?