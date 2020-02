Cinco meses depois de ter revelado o Citroën C5 Aircross Hybrid plug-in, ainda em versão protótipo, o SUV pode já ser encomendado no nosso país.





Citroën C5 Aircross Hybrid 'plug-in' a partir de 43.797 euros

Disponível com dois níveis de equipamento –Live, a partir de 43.797 euros, e Shine, a começar nos 45.997 euros –, o modelo compreende uma bateria de 13,2 kWh para uma autonomia de 55 quilómetros, em modo 100% eléctrico e a uma velocidade máxima de 135 km/hora.

O Citroën C5 Aircross Hybrid plug-in está equipado com um motor a gasolina sobrealimentado PureTech 180 de 1.6 litros de 180 cv, aliado a um propulsor eléctrico de 80 kW (110 cv), para uma potência total de 225 cv e um binário de 320 Nm máximos.

Em termos de consumos, o SUV gasta 1,4 litros por cada centena de quilómetros percorridos, e emite 32 g/km de dióxido de carbono, de acordo com o protocolo WLTP.

O tempo de carregamento da bateria é inferior a duas horas numa wall box com um carregador opcional de 7,3 kW, ou de quatro horas com um carregador de 3,7 kW. Numa tomada doméstica convencional, a 3,7 kW, o tempo de carregamento chega às sete horas.

Com a introdução da nova motorização Hybrid plug-in, a gama do Citröen C5 Aircross passa a ser composta por dez versões, com preços a partir de 32.657 euros.

