Toyota GR Yaris já pode ser encomendado por 45.090 euros

Só chega no início de 2021 mas o "pequeno selvagem" da Toyota pode já ser encomendado através da plataforma electrónica da marca especialmente concebida para o efeito.

O novo Toyota GR Yaris, proposto a partir de 45.090 euros, vem com três cores à escolha e outros tantos níveis de equipamento: Standard, Extreme Premium e Extreme Rally.

Gozo de condução

Desenvolvido pela Gazoo Racing, que foi inspirar-se no mundial de ralis, o compacto desportivo único conta com uma carroçaria específica de três portas sob uma plataforma dedicada.

O capô, as portas e a bagageira são em alumínio, enquanto o tejadilho é em polímero de fibra de carbono reforçado, para poupar peso e baixar o centro de gravidade.

A alimentar o Toyota GR Yaris está um motor turbo de 1.6 litros de três cilindros, com 261 cv de potência e um binário máximo de 360 Nm.

Com acelerações dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos, e uma velocidade máxima de 230 km/hora, o seu desempenho, leveza e equilíbrio dinâmico, aliado ao novo sistema inteligente GR Four de tração às quatro rodas, são as bases do novo Yaris WRC para o Mundial de Ralis da FIA.

Através do GR-FOUR, com acoplamento de resposta rápida, podem ser seleccionados três modos de distribuição da tração integral entre os eixos dianteiro e traseiro.

Em modo Normal, a distribuição é feita num rácio 60:40 para condução em cidade e auto-estrada.



Se as emoções são para se sentirem à flor da pele, basta seleccionar o modo Sport, com distribuição 30:70, para tirar todo o prazer de condução em percursos sinuosos.

O modo Track, com uma distribuição 50:50, está especialmente concebido para a competição em circuito.

Três níveis de equipamento

O Toyota GR Yaris, com equipamento Standard, vem com um jogo de jantes em liga leve de 18 polegadas, travões de disco com pinças em preto, e saída dupla de escape. Faróis e farolins LED, vidros traseiros escurecidos, espelhos retrovisores exteriores aquecidos e retrácteis complementam a oferta.

Dentro do habitáculo, saltam à vista os bancos desportivos GR em pele e alcântara com apoio lombar e volante em pele desportivo, com o interior em preto a realçar detalhes em vermelho da Gazoo Racing.

Ar condicionado automático, câmara auxiliar traseira, sensor de chuva e de luz, Smart Entry e Push Start, ecrã TFT de 4,2 polegadas e Active Noise Control fazem também parte do equipamento de série, incluindo o Toyota Safety Sense, segunda geração do conjunto de sistemas de segurança activa da marca.

O nível de equipamento da variante Extreme Premium é reforçado por um ecrã head up de dez polegadas com sistema de navegação.

O Toyota Safety Sense compreende ainda o alerta de ângulo morto, detecção traseira de aproximação de veículos, e sensores de estacionamento.

O Extreme Rally ganha, em relação à versão Standard, jantes forjadas em liga leve de 18 polegadas e travões de disco com pinças em vermelho, além de um diferencial LSD e uma suspensão desportiva GR Circuit.

Toyota GR Yaris Equipamento Standard 45.090 euros Equipamento Extreme Premium 48.990 euros Equipamento Extreme Rally 48.990 euros

