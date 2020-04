Toyota Supra com 4 cilindros já chegou a Portugal e custa menos 15 mil euros

O Toyota GR Supra 2.0 chegou finalmente a Portugal. A versão de entrada de gama do desportivo nipónico, equipada com um bloco de 2.0 litros de capacidade e quatro cilindros, há muito que era aguardada no nosso país, ou não fosse ela consideravelmente mais barata do que a variante de 3.0 litros e seis cilindros.

Por fora, tudo igual, à excepção das jantes de 18 polegadas. Mas por dentro esta versão Signature, como foi apelidada pela Toyota, está bem diferente. O bloco B58 de 6 cilindros que já conhecemos do Toyota GR Supra Legacy, a versão mais potente deste desportivo, deu lugar a um motor B48 com 2.0 litros de capacidade que produz 258 cv de potência.

Tal como acontece com o motor do GR Supra Legacy, também este bloco de 4 cilindros é proveniente da BMW, tal como grande parte dos componentes, ou não fosse o GR Supra uma espécie de primo japonês do BMW Z4 alemão.

Mas voltando ao que mais interessa, ao motor B48, trata-se de num bloco consideravelmente mais pequeno do que o seis cilindros em linha de 340 cv do Supra Legacy, mas apresenta, ainda assim, especificações muito interessantes.

Com uma potência fixada nos 258 cv de potência (entre as 5.000 e as 6.000 rpm) e com um binário máximo de 400 Nm, este "baby" Supra acelera dos 0 aos 100 km/h em 5,2 segundos e chega aos 250 km/h de velocidade máxima, um "tecto" electrónico estipulado pela própria Toyota.

Sem lhe deitar as mãos é difícil perceber se este GR Supra 2.0 Signature é uma alternativa segura ao irmão mais poderoso, o GR Supra 3.0 Legacy, mas a avaliar pelo preço no nosso país, podemos já dizer-lhe que será muito mais competitivo. É que se o Supra de 340 cv tem um preço a começar nos 81.000 euros, este Supra 2.0 arranca nos 66 mil. São 15 mil euros a menos e isso é muito dinheiro!

