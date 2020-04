A Toyota até pode ter sido pioneira no segmento dos SUV, com o RAV4, que é um dos SUV mais vendidos do mundo, mas só agora apresentou candidatura ao competitivo (e lucrativo!) segmento dos B-SUV, com o Toyota Yaris Cross, uma espécie de Yaris aventureiro e de calças bem arregaçadas.

Posicionado abaixo do C-HR, que o AQUELA MÁQUINA já testou, o Yaris Cross assenta na mesma plataforma do Yaris, pelo que mantém a mesma distância entre-eixos: 2560 mm. Porém, e como se exige a uma proposta do segmento B-SUV, cresceu em tamanho - o Yaris é um dos modelos mais compactos do seu segmento - e ganhou 240 mm em comprimento, passando a medir 4180 mm.

Aqui está o novo Yaris Cross, a aposta da Toyota para o segmento B-SUV

Quanto à largura, cresceu 20 mm face ao Yaris, ao passo que está cerca de 90 mm mais alto. Porém, e apesar do aumento de quotas exteriores, este Toyota Yaris Cross continua a ser bem mais compacto que o Toyota C-HR.

Imagem impactante e musculada

Para este Toyota Yaris Cross a marca nipónica adoptou uma abordagem em tudo semelhante há do novo Yaris, seguindo o estilo "nimble diamond", que se traduz em linhas muito angulares e robustas, tal como acontece com um diamante.

A imagem exterior pode não ser tão radical quanto a do C-HR, aproximando-se até mais do irmão mais velho, o RAV4, mas é impactante e transmite uma sensação de grande robustez, detalhe sempre muito apreciado num SUV.

Nas saibas laterais e nas cavas das rodas encontramos protecções em plástico salientes que ajudam a reforçar esta sensação de músculo e robustez, acentuado as características mais aventureiras desta proposta. Estão disponíveis jantes de até 18 polegadas.

Interior "limpo" e espaçoso

O habitáculo é quase decalcado do novo Toyota Yaris e isso são óptimas notícias, até porque esta é uma proposta com mais espaço para ocupantes e carga. A Toyota não adiantou números, mas confirmou que o piso da bagageira pode ser ajustado em altura e dividido em dois. Além disto, existe ainda um sistema de cintas no porta-malas que ajuda a prender a carga que transportamos.

O Toyota Yaris Cross vai chegar a Portugal com apenas uma motorização, o 1.5 Hybrid de 116 cv que já conhecemos do novo Yaris. A marca nipónica garante que será possível circular em cidade até +70% em modo totalmente eléctrico.

Mas a maior novidade é o facto deste B-SUV estar disponível com um sistema de tracção integral (opcional), uma solução poucas vezes vista neste segmento. Este sistema, denominado AWD-i, recorre a um motor eléctrico montado no eixo traseiro e entra em acção sempre que o ESP detectar condições de tracção menos favoráveis.

A marca do país do sol nascente reclama emissões de CO2 inferiores a 120 g/km para o modelo convencional e menos de 135 g/km para o modelo com o sistema AWD-i, de acordo com o ciclo WLTP.

Quando chega a Portugal e quanto vai custar?

Podemos já dizer-lhe que é preciso esperar até 2021 para que o Toyota Yaris Cross entre em produção, em Valenciennes, França. A Toyota espera produzir 150 mil unidades por ano deste modelo, com a chegada ao mercado a acontecer por volta do Verão do próximo ano.