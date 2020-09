Novo Mercedes Classe S a partir de 135.500 euros

Já há preços para o mercado nacional do novíssimo Mercedes Classe S (geração W223), a berlina de luxo elogiada pelo construtor germânico como o modelo mais sofisticado e tecnologicamente evoluído de sempre.

O topo de gama da Mercedes é proposto com duas motorizações – uma gasolina e outra a gasóleo – nas variantes standard e longa.

No que respeita à versão a gasolina, a variante 500 4 MATIC do Classe S está equipada com o motor mais potente M256, um bloco de 3.0 litros com seis cilindros em linha apoiado por um sistema mild-hybrid de 48 volt.

São 435 cv de potência, que nas acelerações ganha mais 22 cv, graças ao EQ Boost do sistema mild-hybrid.

No campo do diesel, o S 400 d 4MATIC conta também com o propulsor mais potente, mas sem o sistema mild-hybrid, com o motor OM 656 a oferecer 330 cv e 700 Nm.

Com chegada prevista aos concessionários em Dezembro, já estão abertas as encomendas para o novo Classe S.

Gasolina Cilindrada Potência Caixa Veloc. Preço (com IVA) S 500 4MATIC 2.999 c.c. 435 cv + 22 cv Automática 139.650 euros S 500 4MATIC Longo 2.999 c.c. 435 cv + 22 cv Automática 141.300 euros Gasóleo S 400 d 4MATIC 2.925 c.c. 330 cv Automática 135.500 euros S 400 d 4MATIC Longo 2.925 c.c. 330 cv Automática 137.450 euros

