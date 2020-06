Novo Mercedes-Benz Classe E está a chegar a Portugal. Saiba os preços!

O renovado Mercedes-Benz Classe E, apresentado em Março, está a chegar ao mercado português e já tem preços.

Disponível nas carroçarias berlina e carrinha (que também se vende na versão mais aventureira All Terrain), o novo Classe E apresenta-se ao serviço com motorizações Diesel e a gasolina, bem como com variantes híbridas plug-in e mild-hybrid. Ainda assim, independentemente do motor, o novo Classe E conta sempre com caixa automática.

Com uma imagem renovada e com um novo sistema de info-entretenimento, o Mercedes-Benz Classe E conta ainda com um leque de novos sistemas de segurança e de auxílio à condução, tendo ainda dado um salto significativo em termos de conectividade.

O novo Classe E arranca nos 60.550 euros nas versões Diesel e nos 60.900 euros nas propostas a gasolina.