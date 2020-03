Mercedes renovou o Classe E e deu um Drift Mode ao E 53 AMG

Tal como já se sabia, a Mercedes mostrou esta terça-feira o renovado Classe E, que se fez acompanhar da versão All Terrain (ver abaixo) e da proposta AMG E 53 4MATIC+.

Depois de 1,2 milhões de unidades vendidas, a geração actual do Classe E, lançada originalmente em 2016, acaba de sofrer um facelift, que se traduz numa imagem exterior muito diferente.

Mercedes Classe E All Terrain também foi renovado

Na dianteira encontramos uma grelha frontal nova, pára-choques redesenhados e uma nova assinatura luminosa (LED, de série). Avançando para a traseira, os farolins redesenhados são o que mais se destaca.

Tal como sempre acontece com estas versões, a variante All Terrain apresenta-se com protecções específicas que lhe dão um look mais robusto e aventureiro, aproximando-a dos SUVs da marca da estrela.

Mas se as alterações exteriores foram significativas, o mesmo não se pode dizer do habitáculo, que está quase igual. O maior destaque é mesmo o novo volante e o facto de passar a estar disponível a mais recente geração do sistema MBUX. De série o Classe E aposta em dois ecrãs de 10,25 polegadas, mas na lista de opcionais há dois painéis com 12,3’’.

Para este facelift a Mercedes fez uma forte aposta na tecnologia, com o Classe E a receber a mais recente geração de sistemas de segurança e de auxiliares à condução da marca de Estugarda. No "leque" tecnológico encontramos sistemas como o assistente activo à travagem, o assistente de ângulo morto, o estacionamento automático, o assistente em situações de pára-arranca, o assistente à direcção e o sistema que mantém a distância em relação ao veículo da frente.

Quanto a motorizações, também há novidades. O Classe E está disponível com versões híbridas plug-in a gasolina e Diesel, seja no formato berlina ou Station, com tracção traseira ou integral. Começando pela oferta Diesel, o Classe E chega com versões entre os 160 e os 330 cv. Já nos motores a gasolina a potência varia entre os 156 e os 367 cv.

A maior novidade é o sistema mild-hybrid de 48 V que surge associado ao motor a gasolina M 254, para mais 20 cv e 180 Nm, e a introdução de um bloco de seis cilindros em linha a gasolina, também ele associado a um sistema eléctrico de 48 V.

A Mercedes não revelou mais detalhes sobre as motorizações do novo Classe E, mas sabe-se que as variantes All-Terrain terão motorizações adicionais.

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ chega com 435 cv

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+

Para quem procura emoções mais fortes ao volante, a Mercedes também renovou o AMG E 53 4MATIC+.

A imagem acompanha as evoluções registadas nos Classe E convencionais, mas destaca-se pela grelha específica da MAG e pelas jantes de 20 polegadas (opcionais).

No interior, e tal como sempre acontece neste tipo de propostas, o sistema MBUX conta com funções e com grafismos específicos AMG. Quanto ao volante, também já conta com o novo formato, mas mantém os dois comandos rotativos que permitem, entre outras coisas, seleccionar os modos de condução e desligar o controlo de tracção.

E por falar em modos de condução, e à imagem do que acontece com outros AMG, este e 53 4MATIC+ conta de série com o sistema "AMG DYNAMIC SELECT", que disponibiliza cinco modos de condução: Slippery, Comfort, Sport, Sport + e Individual.

Mas voltando à mecânica deste AMG E 53 4MATIC+, que está disponível nas carroçarias berlina e carrinha, importa dizer que este modelo beneficia do sistema mild-híbrido EQ Boost, que garante um extra de 22 cv e 250 Nm.

Contas feitas, e graças à caixa AMG SpeedShift TCT de nove velocidades, o E 53 4MATIC+ é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,5 segundos (4,6 s para a carrinha), com a velocidade máxima a estar fixada nos 250 km/h. Porém, se comprar o pack "AMG Driver’s Package" consegue que a velocidade de ponta suba até aos 270 km/h.

Quando chega?

A Mercedes ainda não anunciou quando os novos Classe E e AMG E 53 4MATIC+ vão chegar aos mercado português nem quanto vão custar. Resta-nos aguardar…