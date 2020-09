Depois de muitos "teasers" e de uma longa campanha de antecipação, a Mercedes-Benz destapou finalmente o Classe S, agora na geração W223, e não defraudou as expectativas dos mais exigentes.

O topo-de-gama da marca de Estugarda promete um conforto de referência, tal como sempre nos habituou, e tecnologia para dar e vender, ou não fosse ele um dos automóveis tecnologicamente mais avançados de sempre.

Mercedes Classe S: há um novo rei entre as berlinas de luxo

Mais inteligente e conectado do que nunca

E é mesmo por aqui que vamos começar, já que o novo Classe S estreia a segunda geração do sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience), que agora tem capacidade de aprendizagem para reconhecer os hábitos do condutor e pode ser acedido através de um máximo de cinco ecrãs, o que faz com que os passageiros dos bancos traseiros também possam controlar o sistema multimédia.

Ao contrário do que acontecia na primeira geração do MBUX, o ecrã central está agora separado do painel de instrumentos digital e passa a oferecer tecnologia OLED num ecrã de 12,8 polegadas, que conta com comandos gestuais que permitiram eliminar 27 botões físicos.

Outra das novidades é o painel de instrumentos digital com tecnologia 3D. Esta função pode ser ligada e desligada de acordo com a preferência do condutor.

A somar a tudo isto, estão disponíveis duas versões do Head-Up Display (HUD), sendo que um deles oferece conteúdos de realidade aumentada. Quando segue a rota definida no sistema de navegação, será possível ver setas animadas projectadas na estrada. De acordo com a marca alemã, esta projecção equivale a um painel de 77 polegadas.

Casa de luxo com mais de 5 metros de comprimento

O Classe S passa também a ser o primeiro modelo da marca a conectar-se à casa do seu proprietário. Através da função Smart Home, passa a ser possível controlar remotamente a temperatura e a iluminação da habitação, bem como ajustar a posição das cortinas ou até ligar alguns aparelhos eléctricos.

O novo Mercedes-Benz Classe S chega com duas versões - standard e longa - e oferece ainda mais espaço do que o seu antecessor, e tudo por culpa das maiores dimensões exteriores. A versão convencional tem 5179 mm de comprimento (+ 54 mm) e a versão longa tem 5289 mm (+34 mm). A largura está fixada nos 1954 mm ou 1921 mm caso optemos pela versão com os puxadores à face, a altura nos 1503 mm (+10 mm) e a distância entre-eixos nos 3106 mm (+71 mm) para a versão normal e nos 3216 mm (+51 mm) na variante mais extensa.

O visual exterior é muito sóbrio e mesmo apresentando alguns traços mais desportivos, não perde a elegância que sempre caracterizou este modelo. Destacam-se as entradas de ar maiores no pára-choques dianteiro e a moldura cromada que as acompanha e claro, a nova assinatura luminosa.

Pela primeira vez, o Classe S conta - de forma opcional - com o sistema Digital Light que acrescenta três LED de elevada potência em cada farol e que permite projectar informação adicional sobre a estrada, como por exemplo o símbolo de uma escavadora para alertar o condutor sobre obras na estrada.

De perfil, destacam-se os puxadores escamoteáveis que emergem sempre que passamos a mão pela superfície exterior. Isto, juntamente com a linha de tejadilho muito baixa na traseira, fazem com que este novo Classe S apresente um coeficiente aerodinâmico de 0,22.

Atrás, salta à vista uma iluminação inspirada no "irmão" CLA e claro, uma saída de escape cromada em cada lado.

Quanto ao interior, é bastante diferente daquilo a que estávamos habituados, com um desenho minimalista e com o mínimo de botões físicos possível. Inspirado nas linhas exteriores, o habitáculo do novo Classe S também vai buscar inspiração aos iates de luxo e promete uma "harmonia entre o luxo digital e analógico".

Os bancos, equipados com um programa de 10 massagens, prometem níveis de conforto sem precedentes e uma postura correta. A somar a tudo isto, estão ainda disponíveis os programas Energizing Comfort, que permitem configurar a iluminação, climatização, massagens e áudio de forma a criar uma experiência revigorante ou relaxante.

6 cilindros ou… 6 cilindos. Para já.

A Mercedes-Benz anunciou o novo Classe S só com motorizações de seis cilindros em linha (para já) a gasolina e Diesel, sempre acopladas a uma caixa automática de nove velocidades (9G-TRONIC).

O bloco de seis cilindros em linha a gasolina (M 256) com 3,0 litros de capacidade está disponível nas versões S 450 4MATIC e S 500 4MATIC. Em ambos os casos está associado a um sistema EQ BOOST (mild-hybrid de 48 V) e produz 367 cv de potência.

Já o motor de seis cilindros em linha diesel (OM 656) tem 2,9 litros de capacidade e está disponível em três versões distintas: S 350 d (286 cv), S 350d 4MATIC (286 cv) e S 400d 4MATIC (330 cv). Ao contrário das versões a gasolina, nenhuma destas propostas conta com o auxílio do sistema EQ BOOST.

Em breve será lançada uma versão mild-hybrid associada a um motor V8 a gasolina e no próximo ano será lançado um Classe S plug-in hybrid que promete uma autonomia eléctrica de 100 quilómetros.

Condução autónoma de Nível 3

Mais tecnológico do que nunca, o novo Classe S promete ainda mais capacidades de condução semi-autónoma e tem mesmo tudo o que se exige a um automóvel com Nível 3 de autonomia. Contudo, essas funcionalidades só serão desbloqueadas no segundo semestre de 2021, altura em que passarão a ser legais na Alemanha. A actualização do sistema será feita remotamente.

O sistema DRIVE PILOT (opcional), como a Mercedes-Benz o apelida, vai permitir que o Classe S W223 conduza sozinho "em situações onde a densidade do trânsito seja elevada, em caudas de filas de trânsito ou em troços de autoestrada apropriados". "Isto vai permitir libertar o condutor, que dispõe de mais tempo para dedicar-se a outras actividades, como navegar pela internet ou consultar o e-mail", diz a marca alemã, que lembra "que o condutor tem de estar sempre preparado para assumir o controlo".

Também é possível estacionar ou retirar o Classe S do lugar de estacionamento usando apenas o smartphone.

Quando chega e quanto vai custar?

O novo Mercedes-Benz Classe S pode ser encomendado a partir de meados do mês de Setembro mas só chega aos concessionários da marca germânica em Dezembro. Ainda não foram revelados os preços para o nosso país.