730 cv de emoção! Saiba tudo sobre o Mercedes-AMG GT Black Series

Depois de vários "teasers" que nos deixaram com água na boca, a Mercedes-AMG decidiu finalmente levantar o véu sobre o novo AMG GT Black Series, o sexto modelo da história da marca de Affalterbach a usar este sufixo.

O Mercedes-AMG GT R já era um modelo emocionante, e nós percebemos isso quando o conduzimos, mas a AMG quis ir mais além e decidiu dar-lhe um "tratamento especial" que o deixou ainda mais radical.

Fruto da relação entre a marca de Affalterbach e a equipa de Fórmula 1 que tem dominado o desporto nos últimos anos, este AMG GT Black Series conta ainda com mais tecnologia e com uma mecânica ainda mais evoluída, tudo para que o AMG GT suba a patamares a que nunca subiu.

Imagem impactante

Assim que olhamos para o Mercedes-AMG GT Black Series, percebemos de imediato que este é uma espécie de carro de competição com autorização para andar na estrada. E isso fica logo visível na dianteira, onde salta à vista a enorme grelha frontal com barras verticais, inspirada no Mercedes-AMG GT que corre no GT3.

O lábio frontal também não passa despercebido, tal como as lâminas aerodinâmicas laterais. Segue-se o novo capot em fibra de carbono com duas enormes entradas de ar laterais e as saias laterais mais proeminentes.

Mas é na traseira que o este GT Black Series mais mudou face ao AMG GT R. É que se este último tem uma enorme saída de escape ao centro, o Black Series apresenta-se com quatro saídas de escape, duas de cada lado, perfeitamente incorporadas no pára-choques traseiro, que conta com um difusor de ar totalmente redesenhado.

Igualmente impressionante é a nova asa traseira em fibra de carbono, de duas peças, que surge aparafusada ao portão traseiro. A imagem exterior só fica completa com as jantes AMG de 10 raios e com uma nova pintura de carroçaria exclusiva, denominada Magmabeam.

Se o visual exterior do AMG GT Black Series é especial, acredite que o interior não lhe fica atrás. O habitáculo é dominado pela pele preta com pespontos em laranja, pelas superfícies em Alcantára e claro, pelos vários apontamentos em fibra de carbono. Até as duas rodas típicas dos volantes Mercedes-AMG são construídas neste material.

Também em carbono é a estrutura das baquets desportivas, que prometem segurar o condutor e o ocupante sempre que o ritmo subir.

No campo tecnológico, temos à nossa disposição um ecrã central multimédia de 10,25’’ e um painel de instrumentos digital de 12,3’’, que conta com três visuais distintos: Classic, Sporty e Supersport. Este último, o mais desportivo dos disponíveis, coloca um conta-rotações ao centro e apresenta uma luz que indica quando devemos subir/descer a mudança.

Para quem quiser ir mais longe, a marca de Affalterbach dispõe do pack AMG Track Package em opção, que tal como o nome sugere deixa este "monstro" ainda mais preparado para uma aventura em pista. Este pacote opcional acrescenta cintos de segurança de quatro pontos, um extintor de 2 quilos e uma gaiola de segurança em titânio que protege os ocupantes em caso de capotamento.

Deixámos o melhor para o fim, o motor. Trata-se do já conhecido (e muito elogiado!) motor V8 biturbo de 4.0 litros da AMG, mas aqui sofreu tantas modificações que até recebeu uma designação própria: M178 LS2.

Nesta configuração este bloco de 8 cilindros passou a produzir 730 cv de potência, entre as 6700 e as 6900 rpm, e um binário máximo de 800 Nm, disponível entre as 2000 e as 6000 rpm. Passa a "carregar" o título do motor V8 mais potente de sempre da marca alemã e isso já diz tudo.

Este motor está associado à caixa AMG SPEEDSHIFT DCT 7G que já conhecemos dos restantes AMG GT – ainda que reforçada para suportar o aumento de binário - e que envia a potência em exclusivo para as rodas traseiras.

730 cv de emoção! Saiba tudo sobre o Mercedes-AMG GT Black Series



A aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em apenas 3,2 segundos (menos 0,4 segundos que no AMG GT R) e são necessários menos de 9 segundos para atingir os 200 km/h. São registos impressionantes e que combinam na perfeição com a velocidade máxima anunciada de 325 km/h.

Quando chega e quanto vai custar?

O Mercedes-AMG GT Black Series chega ao mercado no Outono e terá um preço acima dos 275 mil euros, o valor de referência para o Mercedes-AMG GT R Pro actual.