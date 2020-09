Lamborghini celebra 10 mil Aventador

São já 10.000 os Lamborghini Aventador que andam ou estão quase a acelerar pelas estradas do planeta, que saíram das linhas de montagem da fábrica de SantAgata Bolognese nos últimos nove anos.

O chassis gravado com aquele número simbólico é o de um Aventador SVJ Roadster cinzento com interior em vermelho e preto, e destina-se ao mercado tailandês.

Um sucesso para o construtor italiano quando, em 2011, saiu o primeiro Lamborghini Aventador coupé, na versão LP 700-4.

O super carro arrisca-se a ser o maior sucesso de vendas na história do construtor transalpino, ultrapassando os mais de 14 mil Huracán que já foram produzidos desde 2014, um facto marcante sendo ele o modelo mais caro da marca.

Uma das razões para o sucesso do Lamborghini Aventador está no chassis monocoque em fibra de carbono, combinando o habitáculo, o piso e o tejadilho numa estrutura única.

A elevada rigidez estrutural garantida com essa solução visa garantir o máximo desempenho no que respeita ao comportamento dinâmico e à segurança passiva.

A equipar o Aventador LP 700-4 está um bloco V12 de 700 cv que leva o bólide aos 350 km/hora e demora apenas 2,9 segundos para chegar aos 100 km/hora.

Para este desempenho contribui a transmissão robotizada ISR, para garantir mudanças de relações ultra-rápidas.

Após as bem-sucedidas versões J, de 2012, e S, de 2016, a marca italiana avançou em 2018 com o Aventador SVJ, com um V12 que debita 770 cv de potência e 720 Nm de binário.

Esta variante, limitada apenas a 900 unidades, estabeleceu um novo recorde na Nürburgring-Nordschleife, a pista germânica onde as marcas mais famosas testam os seus modelos.

Os 6m44s97 que demorou a percorrer os 20,6 quilómetros do traçado tornaram-no o carro de série mais rápido na pista germânica.

