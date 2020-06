Mistério resolvido. Depois de muitos "teasers", que começaram ainda no ano passado, a Lamborghini mostrou finalmente o seu último modelo, o SCV12, que tem um único objectivo: ser o mais rápido possível na corrida contra o relógio!

Com uma carga aerodinâmica superior aos modelos da categoria GT3, este Lamborghini SCV12 conta com o motor V12 mais potente de sempre da marca de Sant’Agata Bolognese, um bloco V12 atmosférico capaz de produzir 830 cv de potência, enviados Às rodas traseiras através de uma caixa de seis relações montada no próprio eixo traseiro, uma solução inspirada no Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo.

Lamborghini SCV12 apresentado com o motor V12 mais potente da marca

Desenvolvido pela Squadra Corse da Lamborghini e desenhado no Centro Stile da marca do touro, o SCV12 estará limitado às pistas, mas quer fazê-lo o melhor possível, pelo que promete ser um dos automóveis mais rápidos de sempre da fabricante italiano.

Apesar de ainda estar coberto por uma forte camuflagem, este SCV12 conta com toda a experiência aerodinâmica que a marca ganhou nas competições de GT, e isso é notório nas enormes saídas de ar no capot, inspiradas no Huracán de competição, e na enorme asa traseira regulável de duplo perfil.

A Lamborghini ainda não revelou quantas unidades vai produzir deste modelo, mas sabe-se que deverá rondar as poucas dezenas. O preço também ainda não é conhecido, mas é seguro afirmar que interessados não vão faltar, até porque quem comprar um destes exemplares terá acesso a programas de condução avançada da marca e assistência em pista da própria divisão de competição da Lamborghini.