Aí está o novo Lamborghini Essenza SCV12. Depois de muitos "teasers", o hiperdesportivo da marca de Sant’Agata Bolognese para as pistas foi finalmente revelado. É o Lamborghini mais potente de sempre e terá uma produção limitada a apenas 40 exemplares.

Desenvolvido de raiz pela Squadra Corse, a divisão de competição da Lamborghini, este modelo pode ser visto como uma proposta equivalente às FXX da rival Ferrari. Não foi pensado nem homologado para nenhuma competição, mas só tem autorização para andar em pista.

Novo Lamborghini Essenza SCV12 é apetecível, mas ninguém o pode ter em casa

Uma das vantagens de não usar matrículas é a de não ter qualquer tipo de obrigação legal, pelo que os engenheiros da Lamborghini tiveram luz verde para criar a derradeira "máquina". Isso fica bem visível ao nível da aerodinâmica, que parece ter sido tirada do mundo da competição.

A uma velocidade de 250 km/h este Essenza SCV12 é capaz de gerar uns impressionantes 1200 quilos de carga descendente, mais do que o downforce registado num Lamborghini dos campeonatos de GT3.

Além do impacto na dinâmica, este pacote aerodinâmico agressivo também está na base de uma imagem muito agressiva, marcada por vários elementos inspirados nas corridas.

As linhas angulosas e os elementos hexagonais são uma constante, mas são os faróis dianteiros bastante baixos e a enorme entrada de ar no tejadilho que mais saltam à vista. Isto já para não falar da asa traseira de grandes proporções e do enorme difusor posterior.

Mas a grande estrela da companhia é o motor V12 atmosférico que produz mais de 830 cv de potência. Este bloco funciona como um elemento estrutural do chassis e está associado a uma caixa sequencial de seis velocidades.

Por confirmar continua o preço deste modelo, mas é seguro afirmar que não será nada barato. Porém, quem o comprar nem o poderá levar para casa, já que todos os Essenza SCV12 ficarão guardados numa garagem que a Lamborghini construiu para o efeito, em Sant’Agata Bolognese.

De acordo com a fabricante italiana, cada exemplar terá direito a uma garagem personalizada e a serviços dedicados, com os proprietários a poderem monitorizar os seus automóveis – 24 horas por dia – através de uma aplicação móvel. Os donos destes modelo terão ainda acesso a vários cursos de condução em pista.