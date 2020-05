Prometido e cumprido. A Lamborghini tinha anunciado que ia apresentar esta quinta-feira, dia 7 de Maio, o novo Huracán EVO RWD Spyder, que tal como o nome sugere é a versão descapotável do Huracán EVO RWD que já conhecemos desde o início deste ano.

A maior novidade é, como não poderia deixar de ser, a capota em lona que nos permite circular a céu aberto, podendo ser recolhida em apenas 17 segundos a velocidades até 50 km/h.

Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder: 610 cv a céu aberto!

Por comparação com os modelos Huracán EVO de tracção integral, esta versão apresenta-se com algumas novidades visuais, ainda que muito discretas. Destaca-se apenas o novo difusor dianteiro com entradas de ar mais proeminentes, o difusor traseiro redesenhado e o pára-choques traseiro com apontamentos em preto.

Quanto ao motor, continua a ser o mesmo bloco V10 atmosférico com 5.2 litros de capacidade e 610 cv e 560 Nm que já conhecemos da variante coupé, coma potência a ser agora enviada em exclusivo às rodas traseiras através de uma caixa de dupla embraiagem de sete velocidades.

Ainda assim, e apesar dos "quilos" extra, este Spyder é capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos (mais 0,2 s que o coupé) e chegar aos 324 km/h de velocidade máxima.

Deixámos o pior para o fim, o preço. Ainda não são conhecidos os preços para o nosso país, mas já se sabe que na Europa o Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder vai arrancar nos 175.838 euros, valor que ainda não inclui os impostos.