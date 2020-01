Lamborghini Huracán EVO RWD: o condutor no centro de uma experiência visceral

É uma entrada em grande em 2020 para a Lamborghini. Para quem gosta de sentir o puro gozo de condução, a marca italiana revelou no último sábado a mais recente actualização do Huracán EVO, agora numa entusiasmante versão com tracção traseira.

A sigla RWD faz logo "abrir a pestana" aos fãs deste super desportivo: como a própria Lamborghini afirma, o condutor está no centro de uma nova experiência de condução que se quer divertida e emocionante.

Os auto-elogios ao novo Lamborghini Huracán EVO RWD não se ficam por aqui. O motor V10 de 5.2 litros que alimenta esta máquina visceral oferece 610 cv e 560 Nm, valores bem mais baixos do que a variante AWD, com 640 cv e 600 Nm.

A transmitir ao solo esta potência está a já conhecida caixa de sete velocidades de dupla embraiagem da versão de quatro rodas motrizes, levando a variante RWD dos 0 aos 100 km/hora em 3,3 segundos, para uma velocidade máxima de 325 km/hora.

Não é na velocidade de ponta, no entanto, que está o seu principal trunfo. Com pequenos mas distintivos retoques estéticos em relação à variante AWD, o Huracán EVO RWD proclama-se como um super carro de condução instintiva, graças ao novo sistema de controlo de tracção (P-TCS) que foi especificamente calibrado para ele.

Enquanto um "vulgar" gestor de tracção "aguarda" que o carro estabilize totalmente, ao sair de uma derrapagem, para repor o binário, o P-TCS permite que ele esteja sempre disponível, mesmo quando ainda está a realinhar-se.

Significa então que este super desportivo não é aconselhável a condutores menos experientes, já que uma aceleradela menos consciente pode atirá-los para a valeta.

O controlo de tracção está calibrado de acordo com os três modos de condução, que podem ser seleccionados pelo condutor através do botão ANIMA (gestão adaptativa inteligente) instalado no volante.

Enquanto o Strada minimiza a derrapagem das rodas traseiras, o Sport permite um maior ângulo de deslizamento, enquanto o Corsa está calibrado para optimizar e agilizar a tracção quando sai de uma curva em ‘drift’.

Aliciado por este Lamborghini Huracán EVO RWD? Para o mercado europeu, o super desportivo é proposto por 159.443 euros, sem taxas incluídas, com as primeiras entregas previstas já para a Primavera.

