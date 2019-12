Lamborghini Urus ganha novos argumentos com 820 cv

É provavelmente um dos modelos mais personalizados do momento, reflexo do sucesso que ganhou desde que foi lançado o ano passado.

Pois agora o Lamborghini Urus ganhou novos argumentos nas mãos da Wheels and More, uma preparadora germânica especializada em levar carros de excepção para outros patamares de desempenho.

O pacote de potência compreende três níveis de afinação da unidade de controlo electrónico do motor V8 biturbo de 4.0 litros do SUV desportivo.

O primeiro leva o Urus dos originais 650 cv e 850 Nm para os 786 cv e 950 Nm, através do módulo de tuning Tec-Tronic. Se, mesmo assim, achar que é pouco, pode optar por esta afinação ,acompanhada de 200 células de conversores catalíticos, para gerar 801 cv e 965 Nm.

Percebemos que ainda está a torcer o nariz… Não há qualquer problema: o ajuste do chip de potência, complementado pela substituição dos tubos do catalisador, "atiram" o Lamborghini Urus para uns superlativos 820 cv, mantendo o binário de 965 Nm.

A suspensão é também alvo de uma preparação específica, com o rebaixamento do SUV a poder ser configurado através de uma aplicação instalada no telemóvel.

Quando atinge os 130 km/hora, o sistema é desligado e a suspensão volta à sua posição inicial, garantindo o conforto e a segurança na condução.

Claro que este incremento de potência e de desempenho deve ser acompanhado com um novo visual (e muito barullho), para que os automobilistas com que nos cruzamos na estrada percebam o que têm pela frente.

A Wheels and More propõe um silenciador traseiro controlado por aba para ligar aos tubos de escape originais, bem como uma versão personalizável com tampas de carbono coloridas.

Tubos com conversores catalíticos desportivos e tubagens de substituição de catalisadores complementam a oferta.

A personalização do Lamborghini Urus é completada com um jogo de jantes em liga leve de 23 polegadas, para acomodar à frente uns pneus de 295/35 e atrás de 335/30.

Acha que vai passar despercebido ao volante desta "bomba"? Acreditamos que não!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?