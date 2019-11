Lamborghini: Huracán ultrapassa produção do Gallardo

É uma marca que está a encher de orgulho os trabalhadores da Lamborghini. Em apenas cinco anos, saíram 14.022 Huracán das linhas de montagem do construtor italiano!

O feito é ainda mais assombroso quando comparado com a produção do Lamborghini Gallardo, que "precisou" de dez anos para atingir aquele número.

O modelo com o número 14.22 inscrito no chassis é um Huracán Evo Coupé, pintado em Grigio Titans, e o seu destino final é um afortunado cliente da Coreia do Sul.

A gama Huracán equipada com um motor V10, que sucedeu ao icónico Gallardo, fez sua estreia mundial em 2014 com a versão coupé. Seguiram-se as versões Spyder e as de tracção traseira, como o Performante, em 2017, e o Performante Spyder no ano seguinte.

Já em 2019, foi lançado o novo Huracán Evo, nas variantes Coupé e Spyder, com um novíssimo motor V10, e equipado com elementos de controlo dinâmico e de aerodinâmica de nova geração.

Entretanto, a Lamborghini volta a reforçar as vendas conseguidas nos primeiros seis meses deste ano, com 4.553 unidades já entregues, o que representa uma subida de 96% em relação ao ano passado.

Só no nosso país, o construtor já garantiu o melhor ano de sempre, com 18 veículos entregues até Setembro, uma subida de 260% em relação a 2018, em que só tinha vendido cinco unidades.

