Este é o Lamborghini mais radical de sempre... mas não vai poder comprá-lo

Há duas décadas atrás seria quase impensável o envolvimento das marcas automóveis nos videojogos, uma ideia que já faz parte desse passado não muito distante.

A Lamborghini é o mais recente construtor a criar para o Gran Turismo Sport um híper desportivo que, acreditamos, muitos fãs gostariam que se tornasse uma realidade.

Trata-se do Lambo V12 Vision Gran Turismo Concept, a mais recente proposta que a insígnia transalpina revelou em tamanho real, este sábado, em Monte Carlo, na apresentação do FIA Certified Gran Turismo Championships de 2019

Criado e desenvolvido pelos designers do Centro Stile Lamborghini, o híper bólide irá complementar a oferta automóvel do videojogo a ser lançado na próxima Primavera.

Apresentado como se fosse um híper carro lunar, o futurista Lambo V12 Vision Gran Turismo Concept revela uma carroçaria com uma aerodinâmica e uma estética apuradadíssimas.

Uma enorme asa traseira com faróis em forma de Y nas extremidades, e janelas laterais inspiradas no Lamborghini Marzal de 1967, dão uma ideia do híper modelo com que os vídeo jogadores podem contar nas suas aventuras.

E, para tornar tudo ainda mais impressionante, o condutor terá de entrar na "carlinga" do híper desportivo como se fosse sentar-se aos comandos de um caça a jacto.

Dá para ir à Lua com o Lambo V12 Vision Gran Turismo Concept? E porque não Marte, já agora?!

