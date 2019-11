Será, muito provavelmente, um dos super carros mais transformados dos últimos tempos, e, se dúvidas houvesse, bastaria apreciar uma das personalizações mais recentes que anda a circular pelas ruas de Nova Iorque.





Cromado a mais? Lamborghini Aventador SVJ com "tratamento" especial

Como avança Roushin 84, um dos milhares de canais que pululam no Youtube, "sente-se" que o dono deste Lamborghini Aventador SVJ é daquelas pessoas que prezam a discrição.… ao ponto de quase obrigar os transeuntes a usarem óculos escuros para melhor o apreciarem.

Para essa transformação bastou um revestimento cromado holográfico sobre a carroçaria para realçar as formas do super carro.

Visto de determinados ângulos, o Aventador SVJ parece um autêntico arco-íris a "atirar" para o psicadélico, com a "chapa" a realçar tons de roxo e azul.

O espírito extravagante prossegue nas entradas de ar e nas soleiras das portas, com luzes LED a realçarem todas as linhas do bólide.

Para aqueles que possam ter dúvidas sobre o tamanho do ego do piloto, basta esperar que o carro passe por si e depois olhe para a matrícula: 'Winning' com o subtítulo Empire State. É preciso dizer mais?!

