Jeremy Clarkson solidário com miúdo agricultor roubado

Jeremy Clarkson foi uma das muitas celebridades que respondeu ao pedido de ajuda no Twitter da mãe de Harry Clare, com apenas cinco anos de idade, depois de ladrões lhe terem roubado dinheiro e produtos agrícolas da sua loja na última terça-feira.

O anfitrião de The Grand Tour e antiga estrela de Top Gear, ambos ao lado de Richard Hammond e James May, prontificou-se a cobrir os prejuízos do roubo, e convidou a família a ir lanchar à sua quinta.

O miúdo tinha aberto uma barraquinha no extremo da quinta dos pais, em Malvern, no centro sul do Reino Unido. Lá vendia leite, ovos, queijo, e até sabão, com os clientes a deixarem numa "caixinha da honestidade" o dinheiro que consideravam ser o valor justo dos produtos que levavam.

Há quatro dias, ladrões entraram na barraca e roubaram-lhe os produtos lácteos e as poucas moedas que tinha na caixinha. Os prejuízos não chegaram a 45 euros mas foram o suficiente para deixar a criança em lágrimas.

Jeremy Clarkson explicou que também tem uma caixa da honestidade para as pessoas que passam na sua quinta, para comprarem produtos lácteos.

E, sabendo as dificuldades por que os agricultores britânicos estão a passar nestes tempos de pandemia do coronavírus, já deixou uma ameaça aos larápios.

"Ao longo dos anos, ganhei um conjunto muito especial de habilidades", ironizou o apresentador, parafraseando o actor Liam Neeson no filme Taken – Busca Implacável.

"Vou apanhar-vos e alimentar-vos com a minha ceifeira-debulhadora!". Esclarecedor quanto baste, como é conhecido Jeremy Clarkson.

