Já era conhecido, de há alguns tempos a esta parte, o "ódio" que Jeremy Clarkson tem por Greta Thunberg, a jovem activista sueca de 16 anos que tem acusado os adultos de serem os principais responsáveis pelas alterações climáticas no nosso planeta.





Jeremy Clarkson sem papas na língua: "Greta Thunberg é uma idiota!"

O especialista britânico de automóveis, que apresenta com Richard Hammond e James May a série televisiva The Grand Tour, voltou a exaltar-se contra a rapariga em entrevista ao tablóide The Sun.

"Greta Thunberg é uma idiota", acusa Jeremy Clarkson, em jeito de lançamento da quarta época que irá estrear a 13 de Dezembro na Amazon Prime Video. "Andar por aí a dizer que vamos todos morrer não vai resolver nada, minha querida!".

O rol de acusações contra a rapariga não pára por aqui. "Todos os jovens que conheço com menos de 25 anos não têm o mínimo interesse por carros", afirma o ex-apresentador de Top Gear durante 22 temporadas.

"São ensinados na escola que os carros são maus antes de saberem dizer mamã e papá, e isso entrou-lhes na cabeça", acrescenta. "Greta Thunberg está a matar os programas televisivos de automóveis!".

Richard Hammond subscreve as acusações ao afirmar que os jovens já não dão atenção a esse universo. "Quantas crianças têm, neste momento, pósteres de carros nas paredes do quarto?", interroga-se o co-apresentador de The Grand Tour.

Mão à palmatória: nem tudo está bem!

No entanto, pela primeira vez desde que começaram a trabalhar juntos há 20 anos, Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May foram obrigados a rever as suas ideias sobre a problemática das alterações climáticas.

Em Seamen, primeiro episódio da quarta temporada filmado no Camboja e no Vietname, os três discutem essa questão sem qualquer tipo de gozo ou ironia.

Nos cerca de 800 quilómetros que percorreram de barco, desde o delta do Mekong até ao lago Tonle Sap, os três são surpreendidos com o nível extremamente baixo das águsa do rio.

A situação é ainda mais dramática porque as filmagens foram feitas durante a época das monções, entre Maio e Outubro. Só que, durante os dias em que o trio lá esteve, não caiu uma pinga de água do céu!

Centenas de barcos estavam assentes nas lamas das margens, enquanto milhões de pescadores e agricultores dependentes do rio coçavam a cabeça a pensar como iriam sobreviver.

"Pela primeira vez, fomos obrigados a "engolir" o aquecimento global pelas nossas gargantas abaixo", afirma Jeremy Clarkson em jeito de acto de contrição.

"Apenas um idiota não muda de ideias quando se depara com evidências irrefutáveis. A questão que se coloca é: o que fazer?", sublinha o apresentador. "Esse é um debate muito mais interessante do que apenas dizer o que está a acontecer!".

