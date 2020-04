É Jeremy Clarkson quem o diz: Grand Tour adiado devido ao Covid-19

A estreia do segundo episódio da quarta temporada de ‘The Grand Tour’ na Amazon Prime foi adiada por o produtor da série ter sido diagnosticado com o Covid-19.

Foi o próprio Jeremy Clarkson quem revelou à Drive Tribe que o editor Andy Wilman está em recuperação, depois de ser infectado com o novo coronavírus.

"Ele estava muito, muito, muito mal", explicou o excêntrico apresentador que apresenta a série ao lado de Richard Hammond e James May.

"A boa notícia é que ele está melhor, mas os estúdios para fazer a edição e locução do programas estão todos fechados".

Jeremy Clarkson explica que 94% do episódio já está editado, faltando apenas adicionar as vozes "off" para depois seguir para a Amazon Prime.

O apresentador confirmou ainda atrasos na produção da série, depois de ter sido cancelada, há duas semanas, uma viagem à Rússia onde iria ser filmado o terceiro episódio, devido às condicionantes que o Covid-19 impôs.