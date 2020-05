Miúdo de cinco anos apanhado a guiar SUV ganha “boleia” de Lamborghini

A história surpreendeu tudo e todos no início desta semana, quando um rapazito de cinco anos foi apanhado pela polícia americana a guiar o SUV da mãe numa auto-estrada do Utah.

A explicação que deu ao agente que o parou? Queria ir à Califórnia para comprar um Lamborghini com pouco mais de dois euros no bolso.

O pequeno Adrian Zamarripa, assim se chama a criança, viu esta terça-feira o sonho de andar no hiper desportivo italiano… mas sem pôr as mãos no volante!

Mal a notícia começou a circular um pouco por todo o mundo, os pais receberam várias ofertas de donos de Lamborghinis, a oferecerem "boleias" ao rapazito.

A família aceitou a oferta de um dos bons samaritanos, e Adrian Zamarripa pôde dar uma volta, no lugar do "pendura", num Lamborghini Huracán preto fosco.

"Agora percebo porque tão poucas crianças crescem para irem atrás dos seus sonhos", comentou Jeremy Neves no Facebook, que aceitou dar boleia ao rapaz.

"Li milhares de comentários a dizerem coisas odiosas sobre os pais, e que o miúdo deveria ser punido. Sou pai e compreendo a importância de educar os nossos filhos", acrescentou Neves.

"Apenas escolho incluir na educação o encorajamento para as grandes qualidades, e não punir apenas as más decisões!".

Certo é que, depois de ter dado uma volta no Lamborghini Huracán, deve ter aumentado no petiz o desejo de ter um… mas só quando tiver idade para poder guiar!