Fábrica de Bremen celebra 9 milhões de Mercedes

Nove milhões de Mercedes saídos das linhas de montagem de Bremen desde que foi criada, em Fevereiro de 1978, a fábrica do construtor naquela cidade germânica.

O marco foi atingido pelo "eléctrico" Mercedes EQC, sendo este um dos dez modelos que são produzidos naquelas instalações.

No seio da rede de produção global da divisão Mercedes-Benz Cars, Bremen é o centro de competências para a produção global do Classe C, além do GLC, sendo aquele modelo o de maior volume de produção da marca durante mais de dez anos.

O EQC foi o primeiro veículo puramente eléctrico a ser integrado na produção contínua em 2019.

É fabricado na mesma linha de produção utilizada para as variantes berlina e carrinha do Classe C, bem como dos modelos GLC e GLC Coupé.

A Mercedes explica que tal só foi possível devido ao investimento em equipamento tecnologicamente avançado desde o primeiro momento, com soluções pioneiras da indústria 4.0, em toda a rede de produção.

Com uma força de trabalho superior a 12.500 trabalhadores, a fábrica de Bremen da Mercedes-Benz é o maior empregador privado da região situada no noroeste da Alemanha, entre as cidades de Hamburgo e Hanover.

Actualmente estão a ser produzidos dez modelos na fábrica: Classe C Limousine, Station, Coupé e Cabriolet; Classe E Coupé e Cabriolet; os modelos SUV GLC e GLC Coupé, bem como o SL Roadster e o EQC.

No ano passado, saíram mais de 360.000 veículos das linhas de montagem da fábrica de Bremen.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?