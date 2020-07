Versão base do Mercedes-AMG GT foi renovada e já tem preços

O Mercedes-AMG GT Black Series pode estar a roubar todas as atenções, mas está longe de ser a única novidade da empresa com sede em Affalterbach, que também apresentou a versão base do AMG GT.

Se os 410.900 euros da versão Black Series estão fora do seu alcance, então saiba que o novo Mercedes-AMG GT arranca nos 190.150 euros para o Coupé e nos 209.139 euros para o Roadster.

Por comparação com o AMG GT S, que deixa de fazer parte da gama do modelo, o novo AMG GT passa a ser mais potente, produzindo 530 cv e 670 Nm, e mais rápido: acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,8 segundos e chega aos 312 km/h.

A transmissão continua a ser feita apenas às duas rodas traseiras através de uma caixa de dupla embraiagem de sete velocidades (AMG Speedshift DCT 7G) e a suspensão adaptativa (AMG Ride Control) passa a estar disponível de série, tal como travões compósitos com pinças de travão a vermelho e diferencial traseiro autoblocante electrónico.

Na lista de opcionais passa a estar disponível o pacote visual "Night Edition", que acrescenta vários apontamento em preto brilhante.