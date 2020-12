O novo Seat León foi eleito AutoBest 2021 pelos jornalistas representantes de 31 países europeus que constituíram o júri do prémio Best Buy Car na Europa, sucedendo ao Opel Corsa.





AutoBest 2021: Seat León é o melhor da Europa

É a segunda vez que a marca espanhola arrecada o galardão, depois da vitória do Ateca em 2017, graças a um modelo que combina os mais elevados padrões de segurança, dinamismo, eficiência e conectividade.

O modelo venceu a concorrência com 12.685 pontos, com a segunda posição a ser ocupada pelo Skoda Octavia, com 12.153 pontos.

O Peugeot 2008, com 11.636 pontos, fechou o pódio, logo seguido pelo Toyota Yaris (10.649 pontos), Citroën C4 (10.165), Honda Jazz (9.191) e Dacia Sandero (8.521).

"Orgulhamo-nos de que o nosso Seat León tenha sido escolhido como o AutoBest 2021", afirmou Wayne Griffiths, presidente da Seat e da CUPRA.

"É o melhor reconhecimento possível para a equipa que participou no seu lançamento".

Os prémios AutoBest estão, desde a sua primeira edição em 2001, entre os mais prestigiados da indústria automóvel do Velho Continente.

Os 31 jornalistas europeus que integraram o júri testaram na Áustria, em Novembro, os candidatos que passaram à fase final, saindo vencedor o Seat León.

