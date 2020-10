Formentor: primeiro CUPRA exclusivo chega em Outubro com 7 motorizações

O Formentor, o primeiro automóvel especificamente desenvolvido pela CUPRA, vai chegar ao nosso país no final do mês de Outubro e terá sete motorizações disponíveis, ainda que o alargamento da gama seja feito de forma gradual.

A primeira a estar disponível assenta no já bem conhecido bloco 2.0 TSI de 310 cv, que aqui surge associado a uma caixa automática DSG e ao sistema de tracção integral 4Drive.

A base da gama será formada pelos 2.0 TDI e 1.5 TSI de 150 cv, que podem receber caixas manuais ou automáticas DSG. Logo acima surgem as versões 2.0 TSI com 190 cv, caixa DSG e sistema 4Drive, e a versão híbrida plug-in 1.4 TSI de 204 cv, também ela associada a uma caixa DSG.

No topo de gama encontramos as versões Formentor VZ 2.0 TSI 245 cv com caixa DSG e tracção dianteira, o híbrido plug-in Formentor VZ e-Hybrid 1.4 TSI com 245 cv, caixa DSG e tracção dianteira, e o Formentor VZ 2.0 TSI com 310 cv, caixa DSG e sistema 4Drive.

O Formentor VZ 2.0 TSI com 310 cv e 400 Nm, o mais potente da gama, será capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,9 segundos e terá uma velocidade máxima limitada aos 250 km/h. A CUPRA anuncia consumos médios entre os 8,2 e os 9,0l/100 km e emissões de CO2 (WLTP) entre os 186 e os 203 g/km.

A gama surge dividida em duas categorias e arranca com a designação Formentor, que identifica as versões com potência abaixo de 245 cv. Acima deste número estarão as variantes Formentor VZ, cuja designação abrevia o termo "Veloz" em castelhano.

Comum a todos os modelos é o chassis com uma calibração desportiva, a baixa altura ao solo (mesmo sendo um SUV) e a imagem agressiva que traduz na perfeição os valores da jovem marca da Catalunha.

"O CUPRA Formentor abarca a essência CUPRA e será um elemento-chave no estabelecimento da marca como uma proposta relevante no mercado. Graças a este modelo, temos a expectativa de que a CUPRA expanda a sua carreira internacional", diz Wayne Griffiths, CEO da CUPRA.

A linha de tejadilho muito baixa ajuda a vincar o carácter desportivo deste modelo, que apresenta um capot bastante longo e uma secção traseira muito dinâmica, marcada por um enorme difusor de ar inferior, um pequeno "spoiler" e uma assinatura luminosa em tudo semelhante à que encontramos, por exemplo, no novo SEAT Leon.

Dentro do habitáculo o que mais sobressai é o volante CUPRA e os bancos desportivos em couro, isto já para não falar do ecrã central de 12’’ que reúne todas as funcionalidades do veículo e serve de terminal para o sistema de infoentretenimento.

O CUPRA Formentor chega ao mercado durante o mês de Outubro e vai juntar-se aos CUPRA Ateca e ao CUPRA Leon, cujas novas versões também estarão disponíveis no último trimestre do ano.