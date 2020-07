CUPRA Ateca 2020. Já guiámos o novo SUV desportivo com 300 cv

Quando foi lançado, em 2018, o CUPRA Ateca marcou o pontapé de saída da CUPRA enquanto marca independente da SEAT. Mereceu rasgados elogios, sobretudo ao nível da dinâmica, mas não era (nem podia ser) perfeito. A jovem marca do grupo Volkswagen ouviu os críticos, procurou saber juntos dos clientes o que podiam melhorar e agora, apenas dois anos depois, acaba de apresentar uma versão renovada do seu SUV de elevadas prestações.

Viajámos até Málaga, Espanha, e já pudemos deitar as mãos a este modelo. Numa primeira fase conduzimo-lo em estrada, entre caminhos mais secundários e vias rápidas, e depois levámo-lo para um troço de quatro quilómetros, na montanha, que a CUPRA encerrou especialmente para a imprensa. Aí levámo-lo ao limite e percebemos aquilo de que este SUV é feito!

Mas vamos por partes, primeiro importa dizer-lhe o que mudou por fora, na imagem exterior, e no habitáculo.

Design renovado

As alterações exteriores estão longe de ser radicais, mas existem. Na dianteira, temos um pára-choques redesenhado, um nova grelha - com padrão de ninho de abelha - bastante mais larga, inspirada no CUPRA Formentor (o primeiro modelo feito de raíz pela CUPRA), um lábio inferior com acabamento em alumínio escurecido - um detalhe que se vai alargar a toda a gama da marca, e novos faróis com tecnologia Full LED.

"Os elementos subtis de design do CUPRA Ateca foram combinados para dar uma personalidade exclusiva ao veículo e reforçar o seu impacto como o SUV de elevadas performances mais imponente do seu segmento", adiantou Alejandro Mesonero-Romanos, director de Design da SEAT. "As suas linhas simultaneamente desportivas e elegantes fundem-se com a tecnologia, como o sistema de escape Akrapovic que o consolida como um SUV desportivo", acrescentou.

De perfil, destaca-se o acabamento em alumínio escuro brilhante nos frisos laterais, nas barras de tejadilho e nos espelhos retrovisores laterais, que contam com luzes de boas-vindas que projectam o logo da CUPRA no solo. Mas são as jantes de 19 polegadas que mais sobressaem. Opcionalmente estão disponíveis jantes com um desenho totalmente novo que combinam o preto e o cobre, uma cor que já faz parte da identidade da marca espanhola.

Já na traseira, aquilo que mais salta à vista são os novos farolins em LED com indicadores de direcção dinâmicos. A somar a isto, as quatro saídas de escape também reforçam o carácter agressivo desta proposta, sobretudo quando optamos pelo sistema de escape assinado pelos especialistas da Akrapovic.

Interior mais desportivo… e tecnológico

Se a CUPRA optou por limar apenas algumas arestas no exterior, mantendo a forma geral do Ateca praticamente inalterada, o mesmo se passou no habitáculo, que agora está mais desportivo e mais tecnológico.

Os bancos desportivos dianteiros do tipo bacquet estão disponíveis de série e combinam na perfeição com a identidade deste SUV, que também recebeu (opcionalmente) um novo volante desportivo CUPRA, que integra os botões de arranque do motor e o selector de modos de condução, bem como pedais em alumínio.

Ao centro, aquilo que salta de imediato à vista é o novo ecrã de 9,2’’- Este "display" cresceu em tamanho e ganhou grafismos novos que permitem uma leitura mais rápida. O sistema pode ser controlado com a voz, sendo para isso necessário um simples "Hola, Hola" para o activar.

O sistema Full Link permite a integração sem fios do smartphone com o CUPRA Ateca, seja através do Android Auto ou do Apple CarPlay, e graças a um cartão SIM integrado conseguimos ter sempre ligação à net, o que nos permite ter, por exemplo, navegação com informação de trânsito em tempo real.

Atrás do volante continuamos a ter um painel de instrumentos Digital Cockpit de alta resolução com 10,25’’, que pode ser totalmente personalizado. Há um grafismo exclusivo CUPRA que coloca as rotações do motor em grande dimensão e evidencia ainda mais a velocidade a que estamos a circular.

O comportamento dinâmico do CUPRA Ateca foi uma das características mais elogiadas quando o modelo foi lançado, em 2018. Agora, para este facelift, a marca espanhola manteve a receita mas apurou-a ainda mais, deixando este SUV com um comportamento ainda mais irrepreensível.

Debaixo do capot continuamos a ter o mesmo motor 2.0 TSI de quatro cilindros turbo comprimido que produz 300 cv de potência e 400 Nm de binário máximo, números que permitem que este SUV acelere dos 0 aos 100 km/h em 4,9 segundos e chegue aos 247 km/h de velocidade máxima.

Para testar todo este poderio, a CUPRA fechou um troço de montanha com 4 quilómetros e deu-nos luz verde para levarmos. CUPRA Ateca 2020 ao limite. E foi precisamente isso que nós fizemos. Numa primeira fase fizemos a subida ao lado de Jordi Gené, piloto de testes e de desenvolvimento da CUPRA, que nos explicou todos os detalhes do traçado e do carro. Depois foi a nossa vez de deitar as "mãos na massa" e de acelerar montanha acima.

Depois de testarmos o "launch control" e sentirmos as forças geradas na aceleração, pudemos apreciar todo o trabalho que os responsáveis da CUPRA aplicaram na afinação do chassis e da suspensão. Graças ao Controlo Dinâmico do Chassis (DCC) e à direcção progressiva, o CUPRA Ateca mostra-se sempre muito equilibrado e ágil, eliminando quase todo o rolamento da carroçaria, mesmo estando nós a falar de um automóvel encorpado. A forma como este Ateca "devora" as curvas chega a ser mais impressionante do que as acelerações ou as recuperações.

O motor revela-se sempre muito "cheio", garantindo bastante potência durante um leque alargado de rotações, e isso faz muita diferença na hora de adoptar uma condução mais agressiva.

Quanto ao sistema de tracção integral 4Drive, conta com a mais recente geração do sistema de embraiagens multidisco Haldex, aumentando ainda mais a eficácia do sistema. Graças à constante monitorização e análise das condições de tracção, este sistema, que está colocado no eixo posterior (para melhor distribuição do peso), consegue detectar se uma roda está a perder tracção e enviar-lhe a potência necessária para equilibrar o conjunto.

A sintonia entre chassis e motor é assinalável e sente-se curva após curva. O resultado é um comportamento dinâmico de excepção, sobretudo tendo em conta que estamos perante um SUV, e um automóvel com um comportamento muito previsível.

Versatilidade é palavra de ordem

Apesar de ser um SUV de elevadas prestações, o CUPRA Ateca consegue ser um automóvel civilizado quando o levamos para a cidade ou para a auto-estrada. Graças ao selector de modos de condução, que permite ajustar a direcção, a resposta do motor, a gestão do acelerador e a firmeza da suspensão, o CUPRA tanto se assume como um automóvel familiar, ideal para lir para o trabalho ou para levar os filhos à escola, como pouco depois nos deixar desfrutar de um troço de montanha repleto de curvas. Existem seis modos de condução disponíveis: Normal, Sport, CUPRA, Individual, Neve e Offroad.

O novo CUPRA Ateca 2020 passa a contar com os mais recentes sistemas de segurança e de auxílio à condução da marca espanhola. Destaca-se o assistente de pré-colisão, o controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo e preditivo, o assistente lateral de aviso de presença de veículo em ângulo morto, assistente de aviso de abertura de portas e o assistente de saída de estacionamento em marcha-atrás.

A somar a tudo isto, o Ateca passa a contar com condução semiautomática, bastando para isso premir um botão no volante. Este sistema usa a informação do cruise control adaptativo e do assistente de saída de faixa involuntário para manter o veículo no centro da faixa e para ajustar a velocidade de acordo com o fluxo do tráfego. Contudo, e cumprindo os requisitos legais, o condutor tem de colocar pelo menos uma mão no volante.

Vale a pena?

Não tenha dúvidas, este é um SUV para condutores que procuram emoções fortes ao volante, algo que fica ainda mais vincado com o sistema de travões Brembo e com o sistema de escape Akrapovic, dois opcionais obrigatórios.

Lançado para ser um SUV de elevadas prestações e com uma dinâmica de excepção, o CUPRA Ateca cumpre com o que promete em estrada, ao mesmo tempo que se apresenta com uma imagem muito agressiva e com acabamentos típicos de uma proposta premium.

A CUPRA ainda não revelou quando este modelo vai chegar a Portugal nem quanto vai custar, mas como referência, importa dizer que o modelo antecessor está à venda no nosso país com preços a começar nos 56.468 euros. Não é barato, mas se quiser encontrar uma proposta com rendimentos semelhantes vai perceber que terá de pagar bastante mais.



Ficha Técnica

Motor: 4 cilindros turbo

Cilindrada: 1984 cc

Potência Máxima: 300 cv

Binário Máximo: 400 Nm

Velocidade Máxima: 247 km/h

0-100 km/h: 4,9 s

Consumo Médio: 8 l/100 km

Emissões CO2: 180 gr/km

Preço desde: não disponível