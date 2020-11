Todos os segredos do Leon e-HYBRID, o primeiro híbrido plug-in da SEAT

A gama do novo SEAT Leon - que nós já conduzimos - está ainda mais completa, depois do lançamento da versão - inédita - híbrida plug-in, denominada SEAT Leon e-HYBRID.

Disponível nas versões hatchback e carrinha (Sportstourer), o Leon e-HYBRID apresenta-se como o primeiro híbrido plug-in da história da SEAT e recorre a um motor a gasolina 1.4 TSI de 150 cv e a um motor eléctrico com 115 cv, para uma potência combinada de 204 cv e 350 Nm de binário máximo, enviada em exclusivo às rodas dianteiras através de uma caixa DSG de seis velocidades.

A alimentar o motor eléctrico encontramos uma bateria com 13 kWh de capacidade que oferece uma autonomia eléctrica de até 64 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP. No modo eléctrico a velocidade fica limitada aos 140 km/h e numa tomada de 2,3 kW são necessárias seis horas para repor a carga de uma bateria, número que cai para as 3h40min se recorrermos a uma Wallbox de 3,6 kW.

Disponível com quatro modos de condução distintos - Normal, Eco, Sport e Individual - o novo Leon e-HYBRID anuncia consumos médios entre 1,1 e 1,3 l/100 km e emissões de CO2 de 25 a 30 g/km (WLTP).

Oferecido em dois níveis de equipamento, Xcellence e FR, o novo Leon electrificado destaca-se dos "irmãos" de motor convencional por dois detalhes: um é o logo e-HYBRID que surge junto à roda dianteira esquerda e no portão da bagageira, o outro são as jantes Aero de 18’’ que foram desenhadas em específico para este modelo.

A fabricante espanhola ainda não revelou os preços do SEAT Leon e-HYBRID para o mercado português.