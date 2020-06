Depois de um primeiro contacto ao volante do novo SEAT Leon, que agora entrou na quarta geração e se apresenta com mais argumentos do que nunca para vincar no competitivo segmento C, voltámos à estrada para um ensaio em vídeo, depois de já lhe termos dito aqui, em texto, aquilo que tinhamos gostado mais e menos neste modelo da marca espanhola.Pode ler o ensaio completo a este modelo aqui