"Rolls-Royce" eléctrico chinês já chegou à Europa

Se encontra demasiadas semelhanças entre este Hongqi E-HS9 e o Rolls-Royce Cullinan, a sua análise está perfeitamente correcta.

O SUV "eléctrico" de luxo da chinesa First Automobile Works (FAW), que "escolheu" a Noruega para fazer a sua entrada no mercado europeu, teve as mãos de Giles Taylor, antigo responsável de ‘design’ do construtor britânico.

Baseado no protótipo Hongqi E115, revelado o ano passado no salão automóvel de Frankfurt, o novo E-HS9 "esconde" dois motores eléctricos alimentados por uma bateria de 92,4 kWh.

O primeiro, a dar tracção às rodas dianteiras, desenvolve 218 cv e 350 Nm, enquanto o segundo impulsiona as rodas traseiras com 299 cv e 499 Nm, para uma potência e binário combinados de 517 cv e 770 Nm, respectivamente.

Capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/hora em menos de quatro segundos, apresenta uma autonomia superior a 600 quilómetros, de acordo com o antigo ciclo NEDC, um número que deverá ser bem menor quando homologado pelo ciclo WLTP.

A estética do Hongqi E-HS9 é, já por si, imponente. Com 5.209 mm de comprimento por 2.010 mm de largura e 1.731 mm de altura, tem uma distância entre eixos de 3.110 mm.



A área frontal é ousada quando baste, dominada por uma enorme grelha, ladeada por uns faróis LED e uma traseira bem compacta.

No interior, o SUV de luxo guarda um painel de instrumentos digital, complementado a instrumentação com um ecrã táctil para o sistema de infoentretenimento e outro para o controlo do sistema de climatização.

Em termos tecnológicos, inclui um sistema de condução autónoma de nível 4, oito modos de condução e câmaras digitais no lugar dos tradicionais espelhos laterais.

Não foram avançados valores de venda para o Hongqi E-HS 9 mas o SUV de luxo poderá ter um preço inferior a 100 mil euros.

