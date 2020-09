ORA Good Cat: um gato eléctrico chinês com requintes 'premium'

Apresenta-se com uma autonomia eléctrica de 501 quilómetros segundo o ciclo NEDC, e as suas linhas estilísticas parecem misturar os designs do Fiat 500, Porsche 911 e Volkswagen Beetle.

Trata-se do novo ORA Good Cat da Great Wall Motors, apresentado em Julho no Salão Automóvel de Chengdu.

E, gostos e opiniões à parte, este gato bom de linhas bem conseguidas tem argumentos que o podem tornar num sucesso, mesmo que não se saiba ainda o preço de venda.

De acordo com o portal Car News China, o Good Cat tem 4.235 mm de comprimento por 1.825 mm de largura e 1.596 mm de altura, com a distância entre eixos a situar-se nos 2.650 mm.

À frente, destacam-se os faróis redondos muito simples e a ausência da tradicional grade do motor, como já acontece em modelos 100% eléctricos como o Porsche Taycan ou os Tesla, sendo substituída por uma pequena grelha na parte inferior do pára-choques.

Atrás, salta a vista a ausência dos farolins no local onde é normal encontrá-los, com uma barra luminosa integrada na janela traseira.

Já o par de farolins e reflectores horizontais estão na parte inferior do pára-choques, enquanto a terceira luz de travão está na parte superior do vidro.

O visual retro do ORA Good Cat prossegue na pintura da carroçaria a dois tons e nas jantes de cinco raios.

É quando se abrem as portas e se olha para dentro do habitáculo que vemos alguns requintes ao nível de um modelo premium, com os tons azul e branco a marcarem o interior minimalista.

O posto de condução dispõe de um painel de instrumentos digital, complementado por um ecrã táctil digital de infoentretenimento.

Sem que a capacidade da bateria tenha sido divulgada, sabe-se que o motor eléctrico transmite às rodas dianteiras uma potência de 145 cv e um binário de 210 Nm.

E, apesar de a sua autonomia de 501 quilómetros reger-se pelo ciclo NEDC, deverá superar os 400 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

O lançamento oficial no mercado chinês deverá estar para breve, com as pré-reservas do modelo 100% eléctrico a abrirem a 25 de Setembro. A sua chegada ao mercado europeu é ainda uma incógnita.

