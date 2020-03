China “ataca” Espanha com um SUV coupé de 28.500 euros

Quase sem ninguém dar conta, em meados do ano passado "aterrou" em Espanha o gigante chinês Dongfeng, com a sua marca automóvel DFSK.

Se o DFSK 580 já tinha chamado a atenção pelo preço – 21.995 euros por um SUV de sete lugares –, o construtor automóvel do Império do Meio reforça agora a sua ofensiva espanhola com o DFSK IX5 por 28.500 euros.

A motorizá-lo está um único propulsor turbo a gasolina ou bifuel fabricado pela Mitsubishi, de 1.5 litros de quatro cilindros.

Os 150 cv de potência e 220 Nm de binário máximos são colocados nas rodas dianteiras através de uma caixa automática CVT de seis velocidades.

Em estrada, podem ser seleccionados quatro modos de condução – Normal, Sport, Eco e Winter – e três modos de direcção – Normal, Comfort e Sport – para tirar o melhor partido do SUV doupé.

Marcado por uma linha estética atraente, o DFSK IX5 tem 4.690 mm de comprimento por 1.865 mm de largura e 1.645 mm de altura, com uma distância de 2.790 mm entre os eixos.

À frente destaca-se uma grelha de grandes dimensões, ladeada por um grupo óptico LED, enquanto atrás os farolins LED são unidos por uma linha luminosa a toda a largura da bagageira, com 379 litros de capacidade.

Dentro do habitáculo saltam à vista o quadro digital de 10,25 polegadas com três modos de visualização e dois ecrãs tácteis, para os sistemas de infoentretenimento Lin OS 4.0 e de climatização.

O sistema de inteligência artificial está capaz de reconhecer comandos vocais, sendo compatível com qualquer telemóvel através de uma aplicação específica.

Em termos de segurança, o SUV coupé da Dongfeng está muito bem equipado, dispondo de diversos auxiliares à condução como alertas de colisão frontal e de saída de faixa, e controlo de estabilidade.

Uma câmara de 360° dá a ajuda necessário para o estacionamento ou as manobras a baixa velocidade.