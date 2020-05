Tesla já tem rival chinês: conheça o BYD Han EV

Uma semana depois de anunciar a entrada no mercado europeu, via Noruega, com o ‘crossover’ eléctrico Tang 600, a chinesa BYD revela o novo Han EV.

A ambição do construtor asiático é imensa: é com este coupé que pretende fazer frente ao sucesso do Model 3 da Tesla no Velho Continente e, já agora, dos "eléctricos" das marcas europeias.

A tecnologia incorporada é o principal trunfo do modelo, ao integrar a tecnologia 5G para apoiar as funções de assistência inteligente DiPilot, com capacidade para aprendizagem evolutiva automática.

O centro da consola é dominado por um enorme ecrã táctil digital, ao lado de um painel de instrumentos também ele digitalizado, em tudo semelhante ao proposto pela Tesla nos seus modelos.

O Han EV será também o primeiro "eléctrico" da BYD a integrar a tecnologia ‘blade battery’, com a marca a assumir ser mais simples e eficiente do que as baterias convencionais, além de oferecer maior autonomia e segurança.

Não são avançadas quaisquer especificações sobre a capacidade da bateria de fosfato de ferro e lítio, e a potência do coupé.

Com uma linha estética surpreendentemente moderna e atractiva, o BYD Han EV alia "as tecnologias mais avançadas dos veículos electrificados, a um desempenho, refinamento e luxo excepcionais", avança a insígnia chinesa.

Na estrada, o modelo faz 3,9 segundos dos 0 aos 100 quilómetros, embora não seja revelada a velocidade máxima, graças ao sistema de controlo do motor em carboneto de silício.

É também o primeiro carro eléctrico chinês de grande produção a comportar o sistema integrado de travagem inteligente desenvolvido pela Bosch, para uma melhor precisão, alcance e conforto na frenagem.

Ainda não há data de lançamento nem preço definido do Han EV para o mercado europeu, embora a BYD espere que se situe entre os 45 mil e os 55 mil euros.