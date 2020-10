A ofensiva eléctrica da Renault conhece três novas propostas híbridas, com particular destaque para o Arkana, o novo SUV coupé da marca do losango.





Renault alarga gama e-Tech com três novos híbridos

Arkana para bater recordes

O novo Renault Arkana, que ainda não chegou ao mercado, irá dispor de uma oferta híbrida com a motorização e-Tech Hybrid de 140 cv, com uma bateria de 1,2 kWh (230 V).

A complementar a gama estará ainda disponível uma solução micro-híbrida de 12 volt nas motorizações 1.3 TCe 140 e 1.3 TCe 160.

Com um posto de condução tecnologicamente evoluído, o SUV coupé é anunciado pela Renault com uma habitabilidade recorde no seu segmento, permitindo acolher uma família e as respectivas bagagens.

Captur ganha versão 100% híbrida

Já o Renault Captur irá dispor de uma motorização e-Tech Hybrid, a complementar o actual e-Tech Plug-In Hybrid, com uma bateria de 1,2 kWh e uma potência combinada de 140 cv.

Também este modelo será complementado por uma solução de micro- hibridização de 12 volt nos motores a gasolina 1.3 Tce 140 e 1.3 TCe 160.

A gama Captur compreenderá ainda uma versão R.S. Line, distinguida por símbolos específicos, com pára-choques redesenhados e jantes de liga leve exclusivas, relevando o seu visual mais desportivo.

No interior, destaca-se a cobertura do tejadilho na cor preta, enquanto os bancos são específicos para esta versão, bem como as decorações em carbono e os pedais em alumínio.

Berlina Mégane também já liga à ficha

Alvo de uma restilização recente, para acompanhar a introdução de novas tecnologias de conectividade, multimédia e assistência à condução, a berlina da gama Mégane seguiu os passos da versão Sport Tourer.

O modelo irá dispor de uma motorização e-Tech Plug-In Hybrid de 160 cv de potência, apoiada numa bateria de 9,8 kWh.

Uma autonomia de 50 quilómetros em modo 100% eléctrico, segundo o ciclo misto WLTP, ou até 65 quilómetros em ciclo urbano, são as valências do Renault Mégane e-Tech Plug-in Hybrid.

Os três modelos agora revelados pela marca francesa chegarão no primeiro semestre de 2021 ao mercado europeu

