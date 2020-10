O Mégane R.S. Trophy é uma das criações mais fantásticas da Renault nos últimos anos, mas a sua divisão desportiva, a Renault Sport, quis ir mais longe e criou uma versão ainda mais impressionante: eis o Renault Mégane R.S. Trophy R.

A Renault Sport sempre nos habituou a criações distintas e a automóveis insanos, mas este R.S. Trophy R têm ainda mais valor por ser lançado agora, numa altura em que a União Europeia tem a mira apontada às emissões.

Isso não impediu a divisão desportiva da marca francesa de imaginar uma versão ainda mais radical do Mégane, que já conta com três variantes desportivas: R.S., R.S. Trophy e agora R.S. Trophy R. Este modelo está limitado a 500 exemplares em todo o mundo, sendo que apenas 10 unidades estarão disponíveis em Portugal.

Pode ter autorização para andar na estrada, mas esta podia muito bem ser uma proposta destinada a um campeonato de turismos. Imaginado para uma utilização em pista, o Trophy R assume-se como o carro de tracção dianteira (de produção) mais rápido de sempre.

Nós já o conduzimos e contamos-lhe tudo o que precisa de saber sobre este "super hot-hatch". Mas sem querer estragar a surpresa, podemos já dizer-lhe que é… incrível!

Renault Mégane R.S. Trophy R: conduzimos o recordista do Nürburgring

O segredo? Caça ao peso

Entre a guerra dos compactos desportivos, chega uma altura em que é difícil tirar mais potência dos motores, até porque estamos a falar de automóveis maioritariamente de tracção dianteira. Como tal, a Renault seguiu um caminho diferente e optou por tirar tudo o que era dispensável.

Os bancos traseiros, por exemplo, desapareceram, as jantes (opcionais) são de carbono e custam quase 15 mil euros, o capot é em fibra de carbono e conta com "guelras" para deixar o motor respirar e o sistema de escape em titânio é da Akrapovic. Este sistema de escape, além de oferecer um som vibrante e que nos deixa empolgados, permite uma redução de peso na ordem dos 6 quilos, ao passo que as jantes em carbono especiais, desenvolvidas pela Carbon Revolution, permitem um ganho de 2 quilos por roda.

Mas há mais, muito mais. Para esta versão a Renault livrou-se do sistema de quatro rodas direccionais e isso permitiu uma redução de peso de 38 quilos. Na dianteira, os faróis R.S. Vision - na forma de uma bandeira de xadrez - foram substituídos por duas entradas de ar e isso permitiu um ganho de mais 2 quilos. Contas feitas, o Trophy R pesa apenas 1.306 quilos, cerca de 130 quilos a menos por comparação com o Mégane R.S. Trophy.

Depois desta "dieta", a Renault focou-se em aperfeiçoar a aerodinâmica e em melhorar as ligações ao solo, e que diferença estas alterações fizeram. Os pneus semi-slick da Bridgestone dão-nos a aderência necessária em curva, mas é a afinação do chassis e os amortecedores desportivos da Öhlins que nos deixam levá-lo ao limite. Destaque ainda para o diferencial autoblocante mecânico da Torsen.

Quanto à aerodinâmica, foram aplicadas carenagens específicas sob a carroçaria e foi instalado um novo difusor traseiro em fibra de carbono.

Carro de competição com matrícula

Disponível apenas com um esquema de cores (branco e vermelho), o Trophy R é um verdadeiro carro de competição com autorização para andar em estrada.

Assim que entramos no habitáculo, vemos duas bacquets monobloco da Sabelt em Alcantara que permitem um ganho de 7 quilos por banco, tal como num carro de corridas. Não há qualquer ajuste manual ou electrónico e se quisermos alterar a altura do banco temos que fazê-lo com o auxílio de uma chave de parafusos.

O encaixe do corpo nestes bancos é excecional, ainda que os joelhos fiquem perigosamente próximos da parte inferior do volante. O punho da caixa bastante baixo e o volante de pega desportiva também ajudam a "vender" esta imagem de carro de circuito, mas é quando pressionamos o botão da ignição e ouvimos o ronco do motor a sair pelo escape Akrapovic que percebemos que esta vai ser uma experiência diferente.

O motor 1.8 de quatro cilindros com 300 cv e 400 Nm que conhecemos do Trophy não sofreu alterações, mas o peso muda quase tudo. A potência é enviada em exclusivo às duas rodas da frente através de uma caixa manual de seis velocidades.

Graças a estes números, o Mégane R.S. Trophy R é capaz de acelerar até aos 262 km/h de velocidade máxima e precisa de apenas 5,4 segundos para ir dos 0 aos 100 km/h. Estes registos valeram-lhe o título de automóvel de produção com tracção dianteira mais rápido de sempre no mítico circuito de Nürburgring.

A baixos regimes, a resposta do motor impressiona, mas é a partir das 3.000 rpm que sentimos que ele ganha ainda mais vida. Aqui, sentimos todo o nervosismo deste bloco, que tem tanto de elegante, quando deixamos o controlo do acelerador fazer todo o trabalho em curva, como de violento, quando pisamos o acelerador a fundo e percebemos que o diferencial Torsen tem alguma dificuldade em lidar com toda a potência que é colocada no asfalto.

Quanto aos consumos, e apesar da Renault anunciar uma média a rondar os 8 litros por cada 100 quilómetros, conseguimos andar sempre próximo dos 9,5 l/100 km, um registo ainda assim muito interessante para um automóvel como este, que num troço como o da Serra de Montejunto, onde o fomos testar, consegue estar a um nível muito próximo daquele que conseguimos com um superdesportivo.

Entre os modos de condução disponíveis no sistema "R.S. Drive", o Race é aquele que deixa este Mégane R.S. Trophy R mais nervoso, até porque os controlos electrónicos ficam bastante mais permissivos, dando-nos outro tipo de liberdade para usar e abusar deste Mégane. É certo que isto acarreta mais riscos, mas é aqui que conseguimos tirar todo o proveito deste modelo, que nos deixa constantemente com um sorrido de orelha a orelha.

A suspensão adapta-se de forma muito interessante face ao nosso estilo de condução. Se em modo Comfort consegue ser mais branda, fazendo com que seja possível andar em algumas estradas mais esburacadas do nosso país, consegue ser mais firme sempre que adoptamos um estilo de condução mais agressivo.

O único apontamento negativo vai para a caixa de velocidades, que podia ser ligeiramente mais fluída.

Este é um verdadeiro brinquedo para adultos, porque numa utilização diária é um automóvel bastante rijo e pouco prático, até porque nem tempos a segunda fila de bancos. Mas sempre que o conduzimos sentimos que é um automóvel especial e isso, muitas vezes, é mais importante do que tudo o resto.

Vale o que custa?

É difícil justificar os mais de 30 mil euros de diferença para a versão convencional do Trophy, mas este Mégane R.S. Trophy R é um automóvel verdadeiramente especial e isso ajuda a perceber os 81.500 euros que a Renault pede por ele.

Mas respondendo a esta questão, tem tudo a ver com as motivações da compra. Se quisermos ser racionais, provavelmente este é um preço exorbitante. Se preferirmos, por outro lado, ouvir a voz da emoção, então sim, vale cada cêntimo que custa.

Ficha Técnica

Motor: 4 cilindros turbo

Cilindrada: 1798 cc

Potência Máxima: 300 cv

Binário Máximo: 400 Nm

Velocidade Máxima: 262 km/h

0-100 km/h: 5,4 s

Consumo Médio: 8 l/100 km

Emissões CO2: 180 gr/km

Preço desde: 81.500 euros

+ Exclusividade: só existem 500 unidades em todo o mundo e apenas 10 vieram para Portugal



- Preço: os mais racionais dirão que não se justifica, mas este é um automóvel destinado a quem gosta verdadeiramente de conduzir.



Miguel Dias